Will Ferrell gibt für Krebsüberlebende den Party-DJ (Video)

Normalerweise erwartet man Will Ferrell wohl eher auf der Leinwand, in Streifen wie „Anchorman“ oder auch „Stiefbrüder“. Doch für einen guten Zweck holte der Mime nun auch sein Mischpult raus und erprobte sich – mal wieder – als DJ. Am Samstagabend, den 26. Oktober, veranstaltete er die „Will Ferrell’s Ultimate House Party“ und trat dort zusammen mit Swedish House Mafia auf.

Wilde Party für den guten Zweck

Mit Sonnenbrille und Perücke zeigte sich Will Ferrell hinter dem Pult und heizte die Party-Stimmung mit Mikrofon und Tänzen an.

Die Feier, die eine Benefizveranstaltung war, fand in der Wintrust Arena in Chicago statt und bot auch DJs wie A-Trak, D-Nice und vielen weiteren Artists eine Bühne. Die gesammelten Gelder sollten im Foglenden ans Cancer For College gehen. Diese Organisation greift Krebsüberlebenden mit Stipendien, Bildungsmöglichkeiten und medizinischem Schuldenerlass unter die Arme.

Übrigens kündigte Ferrell selbst die Veranstaltung auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Swedish House Mafia an. „Ich werde mit meiner Band spielen: Swedish House Mafia“, sagte er und holte daraufhin die Gruppe vor die Kamera. „Chicago. Nicht vergessen. Seid dabei. Verärgert die Jungs nicht!“

Im Dezember tritt Ferrell mit Dogstar auf

Auch im Dezember legt der Schauspieler für eine Wohltätigkeits-Veranstaltung auf. Mit dabei: Keanu Reeves‘ Band, Dogstar. Laut einem Posting des Cancer For Colleges auf der Plattform X findet diese am 14. Dezember 2024 in San Diego statt. Als Special-Guest wird auch sein Sohn, Magnus Ferrell, erwartet.

Schon im Jahr 2023 sorgte Ferrell für eine ordentliche Partystimmung, als er als DJ eine Party an seiner ehemaligen Uni, der University of Southern California, crashte. Er selbst machte dort 1990 seinen Abschluss in Sportwissenschaften.