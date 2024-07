Spätestens seit der Ankunft David Beckhams in den USA steht Fußball auch bei US-amerikanischen Prominenten hoch im Kurs. Bei manchen sogar so hoch, dass sie eine Menge Geld in die Hand nehmen und sich Vereine kaufen oder Co-Eigentümer werden. Dies ist aber natürlich nicht nur bei US-amerikanischen Stars der Fall – auch in Großbritannien gibt es viele Musiker und Schauspieler, die ihre Liebe zum Fußball etwas weitertreiben. Wir werfen einen Blick auf acht Promis aus Musik, Kino und TV, die Fußballclubs (oder zumindest Anteile) besitzen.

Christina Aguilera ist ebenfalls Investorin Taylor Hill – Getty Images 1 Christina Aguilera Christina Aguilera wurde 2022 eine der neuen Investorinnen des Angel City Football Clubs. Dabei handelt es sich um einrauenfußball-Franchise der National Women’s Soccer League in den USA. Aguilera ist nicht die einzige prominente Besitzerin, auch Natalie Portman, Eva Longoria und Tennis-Superstar Serena Williams haben Anteile am Club.

Stormzy in der Spielerkabine des AFC Croyden Athletic Warren Little – Getty Images 2 Stormzy Der britische Rapper Stormzy setzt im Fußballgeschäft auf Heimatverbundenheit. Der aus Croydon stammende Musiker ist Co-Besitzer des AFC Croydon Athletic. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um einen Top-Verein: Der AFC Croydon spielt in der regionalen Isthmian League (die den Großraum London, Ost- und Südostengland umfasst) – hier sind vor allem semiprofessionelle Vereine vertreten.

Mindy Kaling setzt ebenfalls auf Fußballinvestments Mike Coppola – Getty Images for Warner Bros. Di 3 Mindy Kaling Mindy Kaling kennt man hierzulande in erster Linie als Darstellerin und Autorin der US-Version von „The Office“. 2016 investierte die US-Amerikanerin als Teil eines Konsortiums in den britischen Club Swansea City. Ebenfalls einen Anteil hat Talk-Queen Oprah Winfrey, die Kaling dazu inspiriert haben soll. „Ich lasse mich von Oprah inspirieren. Sie investiert in Dinge, an die sie glaubt. Ich glaube an dieses Team. Und ich denke, es ist eine kluge Entscheidung“, wird sie von der Fußballseite World Soccer Talk zitiert.