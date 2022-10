Neu auf Netflix: Das sind die wichtigsten Filme im November 2022

Netflix bietet eine große Auswahl an Filmen, die laufend um neue Titel ergänzt wird. ROLLING STONE gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen sowie unsere persönlichen Empfehlungen im November 2022.

Neu auf Netflix: Unsere Empfehlungen

King Richard

01.11.2022

Schon vor der Geburt seiner Töchter Serena und Venus entwickelt „King“ Richard Williams einen akribischen Plan, um die beiden eines Tages zu den besten Tennis-Spielerinnen der Welt zu machen. Doch während sich die etlichen harten Stunden auf dem Übungsplatz tatsächlich auszahlen, wird Richards verbissener Ehrgeiz immer mehr zur Belastung für die Familie. Herausragende Performance von US-Superstar Will Smith („Men in Black“), der für seine Darbietung als unermüdlicher Familienvater zurecht mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde.

Tribute-von-Panem-Saga

01.11.2022

Katniss Everdeen wächst in ärmlichen Verhältnissen in einem Randbezirk des post-apokalyptischen Terrorstaats „Panem“ auf. Als ihre jüngere Schwester zur Teilnahme an den sogenannten Hungerspielen – einer Art moderner Gladiatorenkämpfe im Gameshow-Format – gezwungen werden soll, meldet sich Katniss an ihrer Stelle freiwillig. Was als Aufbegehren einer Teenagerin beginnt, entwickelt sich schon bald zur handfesten Revolution. Die vierteilige Filmreihe löste Mitte der 2010er-Jahre einen regelrechten Young-Adult-Hype aus und machte Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence („Mother“) quasi über Nacht zum Weltstar.

Neu auf Netflix: Alle Filme im November 2022

01.11.2022

Die Tribute von Panem – The Hunger Games

Die Tribute von Panem – Catching Fire

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2

Gladbeck

The Fighter

The Takeover

King Richard

03.11.2022

Panayotis Pascot: Beinahe (Comedy-Special)

04.11.2022

Enola Holmes 2

Elesin Oba: The King’s Horseman

05.11.2022

Orgasm Inc: The Story of OneTaste (Doku)

08.11.2022

Die Familie Claus 2

Neal Brennan: Blocks (Comedy-Special)

Minions und mehr 2

Medieval

10.11.2022

Verirrte Kugel 2

Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith (Doku)

11.11.2022

Falling for Christmas

Kal – Verlass mich nicht

Monica, O My Darling

Capturing the Killer Nurse (Doku)

Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur (Doku)

14.11.2022

Stutz

15.11.2022

Deon Cole: Charleen’s Boy (Comedy-Special)

Johanna Nordström: Ruf die Polizei (Comedy-Special)

16.11.2022

Das Wunder

Neben der Spur

The Lost Lotteries

In ihren Händen (Doku)

17.11.2022

Christmas With You

Ich bin Vanessa Guillen (Doku)

22.11.2022

Trevor Noah: I Wish You Would (Comedy-Special)

23.11.2022

Die Schwimmerin

El Guau

Weihnachten auf der Mistelzweigfarm

Stundenplan

24.11.2022

The Noel Diary

25.11.2022

Ghislaine Maxwell: Stinkreich

29.11.2022

Ermordet: Tatort Texas Killing Fields

Romesh Ranganathan: The Cynic (Comedy-Special)

30.11.2022

Mein Name ist Vendetta

Ein Mann der Tat

Weitere Highlights