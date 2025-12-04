Pink Floyd: Das „Wish You Were Here“-Fanzine gibt es nur HERE

Zum 50. Jubiläum ihres Albums „Wish You Were Here“ eröffnen Pink Floyd (die Entstehung des Meisterwerks behandeln wir in unserer aktuellen Titelgeschichte) und Sony Music mehrere Pop-Up-Stores. Vom 12. bis 15. Dezember sollen News & Coffee-Kioske in London, Barcelona, Los Angeles und Paris in immersive Erlebnisräume verwandelt werden. Zusätzlich öffnen Fan-Pop-ups in Mailand und Berlin ihre Türen. Herzstück der Aktion ist der 12. Dezember – der Veröffentlichungstag der neuen Jubiläumsausgabe –, an dem jeder Standort in einen „Wish You Were Here 50-Space“ umgestaltet wird.

Fanzines, Editionen und streng limitiertes Merch für Fans weltweit

Ein zentrales Element der Pop-up-Reihe soll eine „Wish You Were Here 50“-Edition des „Brain Damage“-Fanzines sein. Ursprünglich Mitte der 1980er von Pink-Floyd-Historiker Glenn Povey gegründet, erscheint das Magazin für dieses Jubiläum als Neuauflage in Zusammenarbeit mit News & Coffee. Fünf Versionen werden veröffentlicht, wobei jede der vier Kiosk-Städte 250 nummerierte Exemplare erhält. Eine globale Edition wird zudem über internationale Händler angeboten.

Jede Location führt eine limitierte Jubiläumspressung des Albums. Passend dazu gibt es Merchandise-Kollektionen, die ausschließlich vor Ort erhältlich sind.

Künstlerische Hommagen: Gemälde, Gedichte und neue Editionen

Flankiert wird das Projekt durch eine Reihe neuer Beiträge rund um „Wish You Were Here 50“. Künstler Noel Fielding widmete Syd Barrett eine Serie von Gemälden, die das gesamte Spektrum von „Shine On You Crazy Diamond“ visualisieren. Der britische Poet Laureate Simon Armitage veröffentlichte zudem sein Werk „Dear Pink Floyd“.

Erweiterte Pop-up-Standorte in Mailand und Berlin

Zusätzlich zu den News & Coffee-Kiosken beteiligen sich zwei weitere Standorte an der globalen Aktion:

Mailand – Dischi Volanti (12.–14. Dezember, 11–23 Uhr)

Berlin – Dussmann das KulturKaufhaus (ab 12. Dezember, Mo–Fr 9–0 Uhr, Sa bis 23:30 Uhr)

Beide führen exklusive WYWH50-Artikel sowie eine besondere Pop-up-Vinylvariante der limitierten Jubiläumspressung.

Album-Neueditionen: Von Deluxe-Box bis Dolby Atmos

Die Jubiläumsversion von „Wish You Were Here 50“ erscheint als 3LP, 2CD, Blu-ray, digital sowie als Deluxe-Box. Die digitale Edition beinhaltet das Originalalbum mit einem neuen Dolby-Atmos-Mix von James Guthrie und 25 Bonustracks, darunter neun seltene Studioaufnahmen und 16 Live-Tracks aus der Los Angeles Sports Arena von 1975 – erstmals offiziell veröffentlicht und, von wem sonst: Steven Wilson restauriert.

Die Blu-ray enthält zusätzlich Konzertfilme der 1975er Tour sowie einen Kurzfilm von Storm Thorgerson. Das Deluxe-Set umfasst darüber hinaus eine vierte Vinyl-LP (Live At Wembley 1974), eine Replik der japanischen 7″-Single, ein großformatiges Fotobuch, Armitages Gedicht „Dear Pink Floyd“, ein Comic-Tourprogramm und ein historisches Knebworth-Poster. Viele der Jubiläumsprodukte sind außerdem über PinkFloyd.com erhältlich.