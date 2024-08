Nach verhinderter Terror-Attacke: Wo versteckt sich Taylor Swift?

Während die ganze Welt über den vereitelten Terroranschlag spricht, bleibt die sonst so kommunikative Taylor Swift ungewöhnlich still. Weder auf ihren Social-Media-Kanälen noch in der Öffentlichkeit hat sich die Sängerin bisher zu den Ereignissen geäußert. Folgende Fragen liegen daher nahe: Wo hält sich Swift gerade auf und wie geht es ihr?

Drei Konzerte in Wien mussten kurzfristig abgesagt werden, nachdem eine islamistische Terrorzelle geplant hatte, zahlreiche Menschen zu töten. Der österreichische Staatsschutz konnte das Schlimmste verhindern, doch für die Swifties, die sich so auf die Auftritte ihres Idols gefreut hatten, war die Enttäuschung groß. Seitdem ist ihr Idol wie vom Erdboden verschluckt.

Obwohl Spekulationen kursieren, dass Taylor Swift zunächst in einem Luxushotel in Wien residiert haben soll, wurde sie dort nicht gesehen. Es wird auch vermutet, dass sie bereits heimlich nach London gereist sein könnte, wo ihre nächsten Konzerte ab dem 15. August im Wembley-Stadion stattfinden werden. Doch bislang gibt es keine Bestätigung dafür.

Auf ihren Social-Media-Kanälen herrscht ebenfalls Funkstille. Der letzte Beitrag auf Instagram stammt noch von den Konzerten in Warschau, danach kein Wort mehr zu den dramatischen Entwicklungen in Wien. Auch ihr Freund, Football-Star Travis Kelce, soll sich laut US-amerikanischen Medien Sorgen um sie machen und sie sofort nach den Ereignissen kontaktiert haben.

Während die Fans auf Antworten warten, bleibt Taylor Swift für den Moment ein Phantom. Es ist unklar, wann sie wieder in der Öffentlichkeit auftreten wird. Die Sorge ihrer Anhänger:innen wächst, und die Frage, ob die kommenden Konzerte in London tatsächlich stattfinden werden, bleibt weiterhin offen. Derzeit gibt es allerdings keine Hinweise dafür, dass auch die Gigs im Wembley-Stadion abgesagt werden.

Swifties singing throughout Vienna, this is incredible to experience and so comforting to unite together in the wake of darkness. Thank you for all the Swiftie love and the Austrian gov’t for keeping us safe 🫶 #swifties#TaylorSwift #ViennaTStheErasTour #swiftiestrong… pic.twitter.com/jTzF1NlB3c

— Brittny Burford | Realtor (@BurfordBchHomes) August 8, 2024