Taylor Swift: Neue Details über geplanten Terroranschlag auf Wien-Shows

Nachdem die Taylor-Swift-Konzerte am 8., 9. und 10. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion aufgrund eines geplanten Terroranschlags abgesagt werden mussten, wurden nun neue Details über die teils mutmaßlichen, teils bereits geständigen Terroristen bekannt.

Einer der bei einem Polizeigroßeinsatz verhafteter Mann, ein 19-jähriger Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln, habe sich geständig gezeigt – das berichtete der österreichische Innenminister Gerhard Karner bei einer Pressekonferenz. Man geht davon aus, dass er der Hauptverantwortliche war.

Der Mann habe bei dem Konzert am Donnerstag oder Freitag ein Selbstmordattentat geplant, bei dem er sich selbst und eine „große Menschenmenge“ töten habe wollen. Er gehörte zu einem polizeibekannten islamistischen Netzwerk.

Terrorist hortete Waffen

Der 19-Jährige habe laut Informationen des Innenministers Messer, Macheten, Schreckschussmunition, Falschgeld und ein Blaulicht der Polizei bei sich zuhause gehortet – ebenso wie eine Chemikalie, die er von seinem Arbeitsplatz gestohlen habe. Damit wollte er einen Sprengsatz herstellen. Der 19-Jährige hatte laut Polizeiinformationen am 25. Juli seinen Job gekündigt und erklärt: „Ich habe noch Großes vor“.

Der Mann habe sich Internet radikalisiert und über Bombenbau informiert und sein optisches Erscheinungsbild an IS-Terroristen angeglichen, so Karner. Außerdem habe er einen Treueschwur gegenüber dem aktuellen Anführer des IS geleistet.

Infos über die mutmaßlichen Komplizen

Einer der Komplizen des Mannes, ein 17-Jähriger, verweigerte die Aussage. Er soll direkt am Ernst-Happel-Stadion verhaftet worden sein und bei seiner Festnahme Propaganda-Material des IS bei sich gehabt haben. Der Mann soll sich vor Kurzem von seiner Freundin getrennt haben.

Derzeit soll außerdem eine 15-Jährige Person vernommen worden sein. Er soll den 19-Jährigen gefragt haben, warum er sich in letzter Zeit mit Zündvorrichtungen befasst hatte und die Antwort erhalte haben: „Das wirst du schon noch erfahren.“