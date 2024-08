Taylor Swift hat ihre „Eras“-Tour mit einem spektakulären Konzert im ausverkauften Wembley-Stadion in London fortgesetzt, nur eine Woche nach der abrupten Absage ihrer geplanten Auftritte in Wien. Rund 90.000 begeisterte Fans füllten das Stadion, um die US-Sängerin wieder auf der Bühne zu sehen. Schwieg die 34-Jährige bislang zu den vereitelten Anschlägen, könnte es in London Hinweise auf ihren Gemütszustand gegeben haben.

Subtiles Statement durch Outfit

Für Spekulationen sorgte Swifts Wahl des Outfits während ihres Hits „22“. Anstelle des bekannten Slogans „not a lot going on at the moment“ (nicht viel los im Moment) trug sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „a lot going on at the moment“ (viel los im Moment). Dies wurde von vielen als ein hintergründiger Hinweis auf die jüngsten Ereignisse und die damit verbundene emotionale Belastung interpretiert.

Das T-Shirt, dass sie während der„Red“-Ära der „Eras“-Tour trägt, stammt ursprünglich aus dem „22“-Musikvideo. In abgewandelten Formen war der Slogan des T-Shirts immer eine Überraschung für die Fans während der Konzerte. Neben den besagten Slogans gab es zum Beispiel auch Shirts mit der Aufschrift „who is Taylor Swift anyway“ (wer ist eigentlich diese Taylor Swift). Noch nie zuvor gab es jedoch den Original-Slogan, der kam bei der Show im Wembley-Stadion zum ersten Mal vor.

Obwohl viele Fans auf eine Stellungnahme zur jüngsten Terrorbedrohung in Wien warteten, blieb Taylor Swift bei ihrem Auftritt in London ansonsten schweigsam zu diesem Thema. Die geplanten Konzerte in Österreich waren vergangene Woche kurzfristig abgesagt worden, nachdem die Behörden einen geplanten Anschlag vereiteln konnten. Drei Verdächtige, darunter ein 19-jähriger mutmaßlicher IS-Anhänger, wurden festgenommen. Die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen in London blieben bestehen, um die Sicherheit von Swift und ihren Fans zu gewährleisten.

Solidarität der Swifties

Trotz der angespannte Situation ließen sich die Fans, die auch als Swifties bekannt sind, nicht davon abhalten, an den Konzerten teilzunehmen. Die Solidarität innerhalb der Fangemeinde zeigte sich einmal mehr, als einige Anhänger, die ursprünglich Tickets für die abgesagten Wien-Konzerte hatten, es dennoch schafften, in London dabei zu sein.

In einer besonderen Überraschung für ihre Londoner Swifties holte Taylor Swift den britischen Musiker Ed Sheeran auf die Bühne. Die beiden Weltstars spielten gemeinsam einige ihrer größten Hits, darunter „Everything Has Changed“ und „End Game“, sowie Sheerans Erfolgssong „Thinking Out Loud“.

Swift bleibt privat

Neben den Ereignissen in Wien gibt es auch andere tragische Vorfälle, die Swift beschäftigt haben könnten. Ende Juli wurden bei einem Messerangriff in Southport drei Mädchen während eines Taylor-Swift-Tanzkurses tödlich verletzt.

Das Londoner Konzert war nur der Auftakt für eine Reihe von Shows, die Swift in der britischen Hauptstadt geben wird. Wie sie mit den jüngsten Ereignissen umgehen wird, bleibt offen. Während die Fans auf Antworten warten, bereitet sich Swift auf ihre weiteren Auftritte vor, bevor sie im Herbst ihre Tour in den USA und Kanada fortsetzt.