Olympischen Spiele 2024: Taylor Swift & Beyoncé pushen Simone Biles & Co. (Video)

Am 26. Juli haben die Olympischen Spiele 2024 in Paris begonnen und nicht nur im Publikum konnte man bereits einige Promis wie Ariana Grande, Seth Rogen oder auch Kendall Jenner sehen. Viele US-Stars besuch(t)en die französische Hauptstadt, um auch anderweitig zu unterstützen. Sei es ein Snoop Dogg, der als Fackelträger fungierte und einen Moderationsjob übernommen hat oder auch eine Beyoncé, die ein Musikvideo zu ihrem „Cowboy Carter“-Song „Ya Ya“ veröffentlicht, in dem sie die Teammitglieder der USA präsentierte. Nun haben außerdem Bey und Pop-Kollegin Taylor Swift ihre Stimmen hergegeben, um die US-Sportler:innen weiter zu motivieren.

Beyoncé im neuen Video: „Lasst uns über Macht reden“

Beyoncé hat ihre Stimme für ein Promo-Video hergegeben, das am Donnerstag (1. August) während der Olympischen Spiele ausgestrahlt wurde und vor allem Simone Biles in den Mittelpunkt stellt. Eingeleitet wird der Clip durch Queen B mit den Worten: „Lasst uns über Macht reden, denn genau darum geht es in dieser Geschichte: körperliche Macht. Ihre Schönheit, ihr Wunder, die Art und Weise, wie sie uns immer wieder zum Staunen bringt. Und dann ist da noch die spirituelle Macht. Die Art, die wirklich wichtig ist. Die Kraft, die man nicht sehen, nur spüren, kann. Die Kraft, die man in den Momenten braucht, in denen das Leben ein wenig aus den Fugen gerät. Und natürlich die dauerhafte Macht. Nur wenige wissen, wie es sich anfühlt, an die Spitze zu kommen und dort zu bleiben und irgendwie immer besser zu werden.“

Abschließend geht die Musikerin auf Simone Biles ein und inwiefern sie diese Eigenschaften verkörpert: „Simone Biles inspiriert mich, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch euch inspiriert. So viel Vertrauen in ihre Stärke. So viel Schönheit in ihrer Kraft. So eine großartige Lektion in ihrer Geschichte. Brillanz, das ist nicht einfach. Gold kann eine höllische Reise sein. Und die Größte aller Zeiten ist bereit, diesen Titel jeden Tag aufs Spiel zu setzen, jedes Mal, wenn sie auf die Straße geht. Gib dein Bestes, Welt: Sie ist bereit für dich.“

Seht hier den Clip mit Beyoncés Stimme:

Hier geht’s zum Clip auf YouTube.

Beyoncé stellte sich schon einmal für die Olympischen Spiele 2024 vor die Kamera, um die diesjährigen US-Sportler:innen vorzustellen. Zu sehen war unter anderem die 42-Jährige in einem Badeanzug mit der Aufschrift „USA“, einem Cowboy-Hut und passenden Stiefeln dazu. Vor einem schwarzen Hintergrund tanzte die Sängerin darin zu ihrem Hit „Ya Ya“ aus ihren aktuellen Album „Cowboy Carter“ (2024), lipsynchte zum Lied und stellte die Olympischen Spieler:innen der USA vor, während Videos von ihnen eingeblendet wurden.

Taylor Swift: „Habt niemals Angst, ihnen zu zeigen, wer ihr seid“

Während Beyoncé bereits mehrfach für das US-amerikanische Team bei den Olympischen Spielen warb, kam der Clip mit Taylor Swifts Stimme überraschender. Die 34-Jährige, die derzeit im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour durch Europa reist, nahm sich anscheinend zwischen ihren Shows Zeit, um ein paar Worte an die Turnerin Simone Biles, Leichtathletin Sha’Carri Richardson und Schwimmerin Katie Ledecky zu richten. Passend zu den Sportarten wurde Swifts Clip am Samstag (3. August) vor einigen Finalwettkämpfen wie der 100-Meter-Sprint der Frauen, die 800-Meter-Freistilstrecke der Frauen und der Sprung der Frauen ausgestrahlt.

Das Video ist mit der „Taylor’s Version“ des „1989“-Klassikers „Style“ unterlegt und zeigt eine Montage der besagten Sportler:innen, während die Sängerin sie motiviert, an sich selber zu glauben: „Habt niemals Angst, ihnen zu zeigen, wer ihr seid, besonders wenn die ganze Welt zusieht. Denn es gibt nicht nur einen Weg, der Beste zu sein. Es gibt nicht nur einen Weg, um alle anderen zu inspirieren, die eines Tages folgen werden. Du tust, was du liebst. Liebe, was du tust. Glaube an deinen Stil, was auch immer es ist. Katie, Sha’Carri und Simone: Drei amerikanische Stars. Drei verschiedene Visionen von Größe. Heute Abend in Paris“.

Die Worte fanden anscheinend Anklang, denn Simone Biles nahm am selben Tag ihre siebte olympische Goldmedaille mit nach Hause. Ledecky gewann unterdessen ihre neunte Goldmedaille und ist damit die höchstdekorierte Olympionikin aller Zeiten. Richardson wurde zwar von Julien Alfred geschlagen, aber konnte sich noch Silber für ihren 100-Meter-Lauf holen.