WTF! 11 Geschichten, die Mark Zuckerberg euch nicht lesen lassen will

Jeder, der in seinem Job unglücklich ist, wird Trost in Careless People finden. Einem brisanten neuen Memoirenbuch von Sarah Wynn-Williams, der ehemaligen globalen Direktorin für öffentliche Politik bei Facebook (seit der Umbenennung in Meta ).

Diese Geschichte berichtet über ihre Jahre im Unternehmen. Von ihrem idealistischen Pitch für eine internationale Rolle im Jahr 2011. Bis zu ihrer Entlassung im Jahr 2017. Der Abstieg in den Sumpf der narzisstischen Gier und gefühlskalten Amoralität des Silicon Valley. Und bietet persönliche Anklagen gegen mehrere Führungskräfte, denen sie unterstellt war. Darunter Joel Kaplan, Sheryl Sandberg und CEO Mark Zuckerberg .

In dem Buch beschreibt Wynn-Williams ausführlich, wie sich die Führungsstreitigkeiten und -fehler von Facebook in dieser Zeit, als das Unternehmen weltweit rasant expandierte, verheerend und fatal auswirkten. Die ehemalige Diplomatin kann selbst ihren Beinahe-Tod durch einen Haiangriff in ihrer Kindheit in Neuseeland mit erschreckend nüchterner Klarheit beschreiben. Nun berichtet sie ohne ohne Übertreibung von politischen Skandalen und Albträumen am Arbeitsplatz. Und ihr Bedauern darüber, weiterhin an das Potenzial von Facebook geglaubt zu haben. Selbst dann, als die Anzeichen für eine Katastrophe nicht mehr zu übersehen waren.

„Careless People“ – Streng geheim

Meta hat versucht, die Auswirkungen von Careless People zu begrenzen. Man hat eine einstweilige Verfügung von einem US-Schiedsrichter erwirkt. Alles, um Wynn-Williams daran zu hindern, das Buch zu verbreiten. Oder zu bewerben. Das Buch wurde bis kurz vor seiner Veröffentlichung in diesem Monat streng geheim gehalten.

In einer Erklärung gegenüber Rolling Stone wies das Unternehmen das Buch zurück. Bezeichnet es als „eine Mischung aus veralteten und bereits berichteten Behauptungen über das Unternehmen und falschen Anschuldigungen gegen unsere Führungskräfte“. Und behauptete, dass Wynn-Williams „wegen schlechter Leistung und toxischen Verhaltens gefeuert wurde“. Ebenso, dass „eine Untersuchung zu diesem Zeitpunkt ergab, dass sie irreführende und unbegründete Anschuldigungen wegen Belästigung erhoben hatte“.

Auch ehemalige Meta-Mitarbeiter haben Details des Buches bestritten. Ein Vertreter von Sandberg, die nicht mehr im Unternehmen tätig ist, lehnte es ab, sich dazu zu äußern, wie sie in Careless People dargestellt wird. Macmillan Publishers und sein Imprint Flatiron Books stehen hinter dem Enthüllungsbuch, das jetzt der New York Times Nummer-eins-Bestseller ist.

Ein abgebrochener Organ Drive

Zu Beginn ihrer Tätigkeit bei Facebook, so Wynn-Williams, habe sie versucht, die Unternehmensleitung davon zu überzeugen, Verbindungen zu ausländischen Regierungen zu knüpfen, um die Nutzerbasis in diesen Ländern zu vergrößern. Irgendwann entschied sich die Chief Operating Officer Sheryl Sandberg für eine globale Organspendeinitiative. Trotz der damit verbundenen überwältigenden kulturellen, rechtlichen und religiösen Komplexität – und der Tatsache, dass Facebook kaum in der Lage war, als Organ- oder Patientenregister zu dienen.

Wynn-Williams erinnert sich, wie frustriert Sandberg wurde, als sie hörte, dass das Programm die Menschen lediglich dazu ermutigen würde, sich bei lokalen Spendenseiten anzumelden. Auch weil sie befürchtete, dass das Unternehmen den Organhandel fördern könnte. Sandberg stellte laut dem Buch eine bizarre rhetorische Frage. „Wollen Sie mir sagen, dass ich, wenn meine Vierjährige im Sterben läge und das Einzige, was sie retten könnte, eine neue Niere wäre, nicht nach Mexiko fliegen und eine besorgen und sie in meine Handtasche stecken könnte?“

Wynn-Williams schreibt, dass sie gezwungen war, Sandberg zu ihrem offensichtlichen Missfallen sorgfältig zu erklären, dass dies in der Tat illegal ist. Die Initiative wurde radikal zurückgefahren. Obwohl Sandberg dafür sorgte, dass „als Organspender registriert“ auf den Benutzerseiten als „Lebensereignis“ erscheinen konnte. Wie eine Heirat oder ein Umzug in eine neue Stadt.

Hillary Clinton in einem kolumbianischen Salsa-Club

Eine surreale Szene spielte sich auf einer Reise ab, die Wynn-Williams 2012 mit Javier Olivan, dem Leiter für globales Wachstum bei Facebook, nach Cartagena, Kolumbien, unternahm. Wynn-Williams schreibt, dass sie die ungewöhnliche Aufgabe hatte, diesen leitenden Angestellten davon zu überzeugen, im Unternehmen zu bleiben. Auch nachdem er und andere frühe Mitarbeiter bei einem bevorstehenden Börsengang reich geworden waren.

Nach eigenen Angaben wusste sie nicht wirklich, wie sie ihn zum Bleiben bewegen könnte. Aber der Besuch eines Gipfeltreffens der Staatsoberhäupter verlief gut genug. Eines Abends nach Mitternacht feierte sie mit ihrem Kollegen und einigen seiner Freunde in der Gegend, die schließlich vom Touristenzentrum der Stadt in „raue Viertel“ zogen und einen „Salsa-Club in einer Seitengasse“ fanden.

Dort erklärte Olivan, er habe Hillary Clinton gesehen. Wynn-Williams schrieb es den „Drinks und der Aufregung des Gipfels“ zu. „Es ist ausgeschlossen, dass die US-Außenministerin hier ist.“ Und siehe da, Clinton feierte auch mit. „Mit einem Bier in der Hand tanzte sie neben der Band mit einer kleinen Gruppe ihrer Mitarbeiter, während die Sicherheitskräfte mit ihren Ohrhörern im dampfenden Club auffielen.“ Die Kabinettsbeamtin war „ganz in die Musik vertieft. Ganz vorne, klatschte und schwang die Hüften.“ Diplomatie nach Feierabend, wie es scheint.

Blutergüsse bei Brettspielen

Als sich der Einfluss von Facebook ausbreitete und die Rolle von Wynn-Williams immer wichtiger wurde, verbrachte sie mehr Zeit mit Mark Zuckerberg. Und schreibt, dass ihre Beziehung im Büro ziemlich unangenehm sein könnte. Einmal sagte Zuckerberg ihr, er habe kein Interesse daran, den Premierminister von Neuseeland zu treffen. Ohne zu bemerken, dass der Premierminister bei ihnen stand.

Die sozialen Interaktionen waren nicht immer viel besser. Während einer Asienreise, so schreibt sie, schlug Zuckerberg vor, das Strategiebrettspiel Siedler von Catan zu spielen. Und während alle in den nerdigen Spielgeist einstiegen, begann Wynn-Williams zu vermuten, dass ihre Kollegen absichtlich nie gegen ihren Chef spielten. „Ihr lasst ihn gewinnen“, sagte sie ihnen. Aber sie stritten es ab, während Zuckerberg, so schreibt sie, völlig ahnungslos schien.

Jahre später spielte sie erneut Brettspiele mit Zuckerberg in seinem Privatjet. Und hielt sich nicht zurück. Sondern besiegte ihn zweimal hintereinander. Beide Male, so sagt sie, warf er ihr vor, betrogen zu haben. „Du hattest mehrere Möglichkeiten zu gewinnen“, informierte sie ihn beim zweiten Mal. Und legte die besseren Züge dar, die er gegen Ende der Runde hätte machen können. Der Streit entwickelte sich zu einer Diskussion darüber, wie Zuckerberg in Wynn-Williams‘ Augen Facebook schlecht geführt hatte. „Du bist so daran gewöhnt, der Gewinner zu sein, der alles bekommt“, sagte sie ihm.

Der beiläufige Vorschlag, die Wahl im Ausland zu beeinflussen

Wynn-Williams war oft schockiert über die Gleichgültigkeit anderer bei Facebook, schreibt sie. Insbesondere über die scheinbare Gleichgültigkeit gegenüber grundlegenden Gesetzen und Normen im Ausland. Nachdem Joel Kaplan, ein ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses unter George W. Bush, ihr Chef im Politikteam wurde, setzte er sich aggressiv dafür ein, durch politische und Wahlwerbung in anderen Ländern Gewinne zu erzielen. Während sie, wie sie behauptet, immer noch darüber informiert werden musste, wo bestimmte lateinamerikanische Länder liegen. Und dass Taiwan eine Insel ist.

Bald sah sich Facebook aufgrund seiner Wahlwerbung mit regulatorischen Problemen in anderen Ländern konfrontiert. Kaplan zeigte sich davon offenbar unbeeindruckt. Und schlug Wynn-Williams vor, Facebook solle weltweit politische Aktionskomitees einrichten. Nur um von ihr zu erfahren, dass dies illegal sei. „Niemand möchte, dass Ausländer ihre Wahlen finanzieren“, erklärte sie.

Zu ihrer Überraschung habe er die Taktik geändert. „Wir müssen uns darum kümmern, Geld an unsere wichtigsten Verbündeten im Ausland zu leiten, also an unsere einflussreichsten Politiker in anderen Ländern.“ Wynn-Williams sagte, dass dies als Bestechung und Korruption angesehen werden würde. Außer vielleicht von Diktatoren, die das Geld gerne annehmen würden. „Für eine Minute mache ich mir Sorgen, dass er das ernsthaft in Betracht zieht“, schreibt sie. Das Kapitel endet hier. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass Facebook auf diese Weise Geld verteilt hat.

Sandbergs Schlafzimmer lädt ein

Careless People (Unachtsame Menschen) beschreibt die ehemalige Facebook-Betriebsleiterin Sheryl Sandberg (die 2022 ausschied) als anfällig für Wutausbrüche und taktlose Selbstdarstellung, die oft im Widerspruch zu den feministischen Grundsätzen steht, die sie in ihrem erfolgreichen Unternehmensratgeber Lean In dargelegt hat. Und unbeeindruckt von der Notlage anderer Frauen, die im von Männern dominierten Silicon Valley arbeiten.

Noch seltsamer ist jedoch, dass Wynn-Williams behauptet, Sandberg habe die Angewohnheit gehabt, die Grenzen zu ihren weiblichen Untergebenen zu überschreiten. Sie mussten nicht nur bei Angelegenheiten wie Buchtourneen und öffentlichen Auftritten helfen, die außerhalb ihrer beruflichen Verantwortung lagen, schreibt sie. Sondern wurden manchmal auch angewiesen, sich Sandberg in ihrem Privatjet ins Bett zu legen.

Auf einem Rückflug in die USA nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, plante Wynn-Williams, die Flugstunden damit zu verbringen, an einem Abschlussbericht zu arbeiten, wie von Sandberg gefordert. Aber die Führungskraft bestand weiterhin darauf – im Schlafanzug –, dass sie „ins Bett“ im einzigen Schlafzimmer des Flugzeugs komme.

Wynn-Williams dachte, dass es „nicht richtig wäre, wenn ein männlicher COO darum bittet, und es ist nicht richtig, wenn eine Frau darum bittet“. Und weigerte sich weiterhin. Sie schreibt, dass Sandberg, verärgert darüber, ihr bei der Landung des Flugzeugs in Kalifornien noch etwas sagte. „Du hättest ins Bett gehen sollen.“ Auf einer späteren Reise behauptet Wynn-Williams, sie habe gesehen, wie eine andere weibliche Angestellte von Sandberg auf ihre Bitte hin mit ihr ins Schlafzimmer ging.

„Herzerwärmende“ Verhaftung einer Mitarbeiterin

2016 wurde Diego Dzodan , Vizepräsident von Facebook in Brasilien, verhaftet. Weil WhatsApp, das dem Unternehmen gehört, keine Nachrichten im Zusammenhang mit einem Fall von Drogenhandel herausgeben wollte. Wynn-Williams war entsetzt über die Situation. Aber Zuckerberg – entzückt von Dzodans Loyalität ihm gegenüber angesichts einer möglichen Strafverfolgung durch ein Land mit strengen Internetgesetzen – wollte den Moment mit einem Facebook-Post feiern, so Wynn-Williams.

Er habe mehrere Versionen verfasst, schreibt sie. Und die Geschichte ursprünglich als „herzerwärmende Geschichte“ bezeichnet. Er behauptete, dass Dzodan handelte, um „unsere Gemeinschaft zu schützen“, wobei er jedoch nicht erwähnte, dass Facebook die Privatsphäre einer beschuldigten Drogenhandelsorganisation schützte, die damit gedroht hatte, den Richter in dem Fall zu ermorden.

Sie sagt, dass Mitarbeiter den sturen Zuckerberg auch davor gewarnt hätten, dass eine solche Nachricht ihre Rechtsverteidigung von Dzodan sabotieren würde. Die darin bestand, dem Gericht mitzuteilen, dass WhatsApp ein eigenständiges Unternehmen sei. Und dass ein Facebook-Vizepräsident nicht für dessen Entscheidungen verantwortlich gemacht werden könne. Während der internen Diskussionen, so Wynn-Williams, „scheint Zuckerberg sich nicht im Geringsten um Diego zu sorgen“. Letztendlich wurde Dzodan innerhalb eines Tages freigelassen. Zuckerberg teilte nie sein „herzerwärmendes“ Update über die kurze Inhaftierung des Vizepräsidenten mit.

Muster angeblicher sexueller Belästigung und möglicher Vergeltungsmaßnahmen

Laut Wynn-Williams fragte ihr ehemaliger Chef Kaplan sie nach dem Stillen und den Folgen der Fruchtwasserembolie, die sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes fast getötet hätte. Und machte absichtlich auf seine Gewohnheit aufmerksam, sich ihren virtuellen Besprechungen vom Bett aus anzuschließen. Sie behauptet, dass er auch ihr Aussehen kommentierte. Und sie beim Tanzen auf einer Firmenveranstaltung anrempelte.

Wynn-Williams behauptet außerdem, dass er sie während ihres zweiten Mutterschaftsurlaubs zur Arbeit zwang. Und sie am Tag ihrer formellen Rückkehr ins Büro einer Leistungsbeurteilung unterzog. Wobei er sich darüber beschwerte, dass sie während ihrer Genesung von der schwierigen Geburt und dem Koma aufgrund des hohen Blutverlusts nicht „ansprechbar genug“ gewesen sei. Während einer internen Untersuchung, die nichts mit dem Fall zu tun hatte, habe Wynn-Williams einige ihrer Beschwerden über Kaplan bei den Anwälten des Unternehmens zu Protokoll gegeben, schreibt sie. Als jedoch die Möglichkeit einer Untersuchung gegen Kaplan im Raum stand, habe sie sich bereit erklärt, die Beschwerde fallen zu lassen. Falls er aufhören würde, ihr Unbehagen zu bereiten.

Aber das habe er nicht getan, behauptet sie. Kaplan habe sie danach effektiv degradiert. Sie schreibt, dass eine anschließende Untersuchung seines Verhaltens ihn von jeglichem Fehlverhalten freisprach. Bei der nächsten Leistungsbeurteilung von Wynn-Williams sei sie dann fristlos entlassen und von einem Sicherheitsbeamten aus dem Büro eskortiert worden, schreibt sie. Auf eine Bitte von Rolling Stone um eine Stellungnahme zu diesem Thema antwortete Meta, dass die Untersuchung der Belästigungsvorwürfe von Wynn-Williams gründlich gewesen sei. Und länger gedauert habe als ein durchschnittlicher Fall. Dabei seien alle von ihr vorgelegten Dokumente überprüft und 17 Zeugen befragt worden.

Ärger in China

Während Wynn-Williams‘ Tätigkeit bei Facebook war Zuckerberg darauf bedacht, nach China zu expandieren, wo die Plattform gesperrt war. Ihre Bemühungen, schreibt sie, führten zu allerlei Fettnäpfchen, Ausflüchten und faulen Kompromissen. Im Jahr 2015 hatte Zuckerberg die Gelegenheit, dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Hand zu schütteln. Er wurde jedoch von einem Treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen Xi und anderen amerikanischen Technologie-CEOs ausgeschlossen.

Er postete trotzdem ein Bild von sich und dem Hinterkopf von Xi, das den Anschein erweckte, er sei Teil dieses Treffens gewesen. Und verärgerte damit die chinesische Regierung. (Bei einem Staatsbankett im Weißen Haus zwei Tage später, schreibt sie, lehnte Xi Zuckerbergs Bitte ab, ihm die Ehre zu erweisen, dem Kind, das seine Frau damals erwartete, seinen Namen zu geben.) Später war Wynn-Williams entsetzt über interne Dokumente, die darauf hindeuteten, dass Facebook offenbar bereit war, sich den Zensurforderungen Chinas zu beugen und Nutzerdaten herauszugeben, um eines Tages im Land tätig werden zu können. In einem Memo wurde davor gewarnt, dass „Facebook-Mitarbeiter für Antworten auf Nutzerdaten verantwortlich sein werden, die zu Tod, Folter und Inhaftierung führen könnten“.

In einem unglaublich ungeschickten Versuch, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen, veröffentlichte Facebook heimlich und ohne Genehmigung Apps in dem Land über Briefkastenfirmen. Angeblich jedoch mit stillschweigender Genehmigung der chinesischen Internetaufsichtsbehörde. Sie wurden nach einem Bericht der New York Times über das Vorhaben geschlossen.

Emotional verwundbare Kinder im Visier

Careless People schildert schonungslos, wie Donald Trump im Wahlkampf 2016 die Systeme von Facebook mit Fehlinformationen und hetzerischen Inhalten manipulierte, um einen überraschenden Wahlsieg zu erringen. Doch im darauffolgenden Jahr, so Wynn-Williams, entdeckte sie, dass das Unternehmen auch um Werbekunden warb, indem es die Möglichkeit anbot, „13- bis 17-Jährige auf allen seinen Plattformen, einschließlich Instagram, in Momenten psychischer Verwundbarkeit anzusprechen. Momenten, in denen sie sich ‚wertlos‘, ‚unsicher‘, ‚gestresst‘, ‚besiegt‘, ‚ängstlich‘, ‚dumm‘, ‚nutzlos‘ und ‚wie ein Versager‘ fühlen“. So ein durchgesickertes Dokument aus einer Präsentation für australische Marken.

Als das Kommunikationsteam eine Erklärung in Betracht zog, wonach Facebook solche Praktiken „beheben“ wolle, merkte ein Mitglied an, dass Facebook wirklich nichts unternehme, um eine solche Ausbeutung zu verhindern. Nutzer könnten aufgrund von emotionalen Zuständen sowie aufgrund ihrer Rasse und ethnischen Herkunft gezielt angesprochen werden. Facebook ging sogar so weit, zu verfolgen, wann Teenager-Mädchen Selfies löschten. Damit ein Unternehmen ihnen direkt danach eine „Beauty-Anzeige schalten“ konnte, schreibt Wynn-Williams.

Mitarbeiter wurde bei medizinischer Krise ignoriert

Gegen Ende ihrer Zeit bei Facebook hatte Wynn-Williams das Gefühl, dass die grundlegende Menschlichkeit der Büroumgebung verschwunden war. Eines Tages, so erzählt sie, hörte sie einen „Aufruhr“. Und rannte hinüber, um zu sehen, wie „eine Frau auf dem Boden krampfte“, Schaum vor dem Mund hatte und aus dem Gesicht blutete. Als hätte sie sich beim Sturz auf ihren Schreibtisch geschlagen.

Aber niemand an den Schreibtischen in der Nähe half ihr. Sondern blieb stattdessen auf seine Bildschirme konzentriert, behauptet sie. Sie und zwei weitere Personen riefen den Notruf an. Obwohl sie keine der Informationen kannten, die für den Disponenten oder die Rettungskräfte nützlich sein würden.

Wynn-Williams schreibt, dass sie eine Frau, die sich „sorgfältig auf ihren Computer konzentrierte“, fragte, ob sie die Vorgesetzte der betroffenen Frau sei. Und diese bestätigte, dass sie es sei, und fügte hinzu: „Aber ich bin sehr beschäftigt.“ Alles, was sie darüber hinaus sagte, so Wynn-Williams, war, dass die kranke Frau „eine Auftragnehmerin“ sei. Dass „ihr Vertrag bald auslaufe“. Und dass Wynn-Williams sich für weitere Informationen an die Personalabteilung wenden könne. Dieser Austausch fand statt, während die Frau weiterhin krampfte, schreibt sie.

Der Völkermord in Myanmar

2013 wurde Wynn-Williams auf eine erschütternde Ein-Frau-Mission nach Myanmar geschickt – während sie schwanger war –, um Kontakt mit der regierenden Militärjunta aufzunehmen. Und herauszufinden, warum Facebook im Land blockiert war. Allen Widrigkeiten zum Trotz gelang es ihr, ein Ministerium der Regierung zu erreichen und für das Anliegen des Unternehmens zu plädieren. Schon bald konnten Millionen Menschen im Land über ihre Mobiltelefone auf eine eingeschränkte Version von Facebook zugreifen.

Damit einher ging jedoch eine Explosion viraler Hassreden und Fehlinformationen, die sich gegen die Rohingya richteten, eine überwiegend muslimische Minderheit in Myanmar. Was mit Unruhen und dem Niederbrennen von Moscheen einherging. Wynn-Williams behauptet, dass Facebook keine Maßnahmen ergriffen habe, um die Website mit der birmanischen Sprache kompatibel zu machen. Außerdem, dass die Community-Standards nicht auf Birmanisch veröffentlicht wurden. Weiterhin, dass antimuslimische Verunglimpfungen nicht entfernt wurden. Dass ihr Versuch, einen Menschenrechtsexperten in Südostasien einzustellen, um die Probleme im Land zu mildern, blockiert wurde. Und dass Facebook eine Zeit lang vollständig auf einen einzigen Auftragnehmer angewiesen war, um die Verbreitung extremistischer Inhalte zu moderieren.

Nach einer freien Wahl im Jahr 2016, bei der die Wähler die Junta zugunsten demokratischer Kandidaten ablehnten, startete das Militär eine brutale Kampagne gegen die Rohingya, die weithin als ethnische Säuberung anerkannt wurde. Dabei wurden Tausende getötet und Hunderttausende flohen über die Grenze nach Bangladesch. Es stellte sich heraus, dass die Junta gezielt Facebook genutzt hatte, um Hass gegen die eigene muslimische Bevölkerung zu schüren.