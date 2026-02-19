Mark Zuckerberg im Social-Media-Prozess: „Ich bin schlecht“

Der milliardenschwere Meta-CEO Mark Zuckerberg nahm am Mittwoch im wegweisenden Prozess zur Social-Media-Sucht in Los Angeles im Zeugenstand Platz und bestritt rundweg, unternehmensweite Anweisungen zu geben, um die „Verweildauer“ auf Metas Plattformen zu steigern oder Kinder unter 13 Jahren als Nutzer anzulocken.

Unter scharfer Befragung durch den Anwalt der Klägerin, Mark Lanier, der ihn als feindlichen Zeugen aufrief, wirkte der Meta-Chef zeitweise sichtlich gereizt, zog die Augenbrauen hoch und rutschte auf seinem Stuhl hin und her, als er mit einer Reihe interner E-Mails und Präsentationsfolien konfrontiert wurde.

Lanier unterbrach ihn wiederholt unter Hinweis auf Zeitbegrenzungen, während der Austausch angespannter wurde.

Interne E-Mails und „Verweildauer“-Ziele

Ein solcher Moment drehte sich um eine interne Firmen-E-Mail, die Zuckerberg im Dezember 2015 verschickte und in der er schrieb: „Was ich hoffe, dass wir 2016 erreichen können.“ Zuckerberg sagte, er habe gehofft, die „Verweildauer“ der Nutzer auf Unternehmensprodukten über einen Zeitraum von drei Jahren um 12 Prozent zu steigern. Lanier fragte, ob Zuckerberg eine Kopie der E-Mail in einem Ordner vor ihm sehen könne. „Haben Sie dieses Ziel formuliert?“, drängte Lanier.

„Ich glaube, ich habe diese E-Mail geschrieben, wenn Sie das fragen“, antwortete Zuckerberg. „Und wie gesagt, wir hatten früher Ziele in diesem Bereich, und irgendwann habe ich beschlossen, das zu ändern.“ Er betonte, er habe die Ziele zur „Verweildauer“ später zugunsten von „Meilensteinen“ gestrichen, die an die Lieferung von „Mehrwert“ für die Nutzer geknüpft seien. Zudem deutete er an, die E-Mail sei eher ein Brainstorming als eine verbindliche Vorgabe gewesen.

„Ich bin mir nicht sicher, ob das offizielle Ziele oder so etwas waren“, sagte er. „Ich habe meine Gedanken dazu aufgeschrieben, was ich mir erhoffte.“ Lanier ließ das nicht gelten.

„Sir, Sie sind der Entscheidungsträger für Ihr gesamtes Unternehmen“, entgegnete er. „Wenn es eine E-Mail mit dem Titel ‚Unternehmensziele‘ gibt und Sie sagen, dass die Verweildauer in drei Jahren um 12 Prozent und in fünf Jahren um 10 Prozent steigen soll, glauben Sie nicht, dass die Leute das als Unternehmensziele interpretieren?“

„Ich weiß nicht, wie das zu Unternehmenszielen verdichtet wurde“, antwortete Zuckerberg und beharrte darauf, dass er Meta heute nicht mehr auf diese Weise führe.

Kinder unter 13 und interne Zahlen

In einer weiteren Befragung betonte er, dass die Nutzungsbedingungen von Instagram schon immer 13-jährige Nutzer ausschließen und man „bei der Anmeldung den Bedingungen zustimmen“ müsse. Lanier fragte, ob Zuckerberg wirklich erwarte, dass ein Neunjähriger das „Kleingedruckte“ lese und sich daran halte. Der Anwalt zeigte den Geschworenen zudem ein internes Dokument, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen 2018 schätzte, vier Millionen Meta-Nutzer seien jünger als 13 Jahre, was etwa 30 Prozent aller 10- bis 12-Jährigen in den USA entspreche.

„Ich verstehe nicht, warum das so kompliziert ist“, erwiderte Zuckerberg in seiner ersten Live-Aussage zur Kindersicherheit vor einer Jury. „Es war unsere klare Richtlinie, dass Personen unter 13 Jahren unsere Dienste nicht nutzen dürfen. Wir waren ziemlich konsequent.“ Das Unternehmen unternehme „proaktive Schritte“, um diese Nutzer zu identifizieren und zu entfernen, „aber wir sind nicht perfekt“.

„Ich bin dafür bekannt, sehr schlecht darin zu sein“

Über mehrere Stunden im Zeugenstand spielte der 41-jährige Tech-Titan mit seiner berüchtigt unbeholfenen Persona. Auf die Frage, ob er ein umfassendes Medientraining absolviert habe, witzelte er: „Ich habe im Laufe der Zeit Medien gemacht, aber ich bin dafür bekannt, sehr schlecht darin zu sein“, was verhaltenes Lachen im Saal auslöste.

Auf sein geschätztes Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar angesprochen, ergänzte Zuckerberg freiwillig: „Es sollte vielleicht hinzugefügt werden, dass ich zugesagt habe, fast mein gesamtes Geld für wohltätige Zwecke zu spenden.“ Zudem sagte er aus, ein „vernünftiges Unternehmen“ werde versuchen, Nutzern zu helfen und ihnen nicht zu schaden, um sein Geschäft langfristig gesund zu halten.

Der Prozess vor dem Staatsgericht, inzwischen in seiner zweiten Woche, dreht sich um die Behauptung, Instagram und YouTube hätten als „digitale Casinos“ fungiert, indem sie süchtig machende Funktionen einsetzten, um Kinder zu fesseln und trotz bekannter Gefahren am Scrollen zu halten.

Die Klage von K.G.M.

Die Klägerin ist eine 20-jährige Frau aus Kalifornien, die als K.G.M. identifiziert wird, da sie zum Zeitpunkt ihrer behaupteten Verletzungen minderjährig war. Sie behauptet, Designmerkmale der Plattformen wie Endlos-Scrollen, Autoplay und Benachrichtigungen hätten sie hoffnungslos an Instagram und YouTube gebunden und dazu geführt, dass sie unter Angstzuständen, Körperbildstörungen, Selbstverletzungen und Suizidgedanken litt.

Ihre Klage wurde als sogenannter Musterfall ausgewählt und wird als erste von mehr als tausend Schadensersatzklagen in einem koordinierten, gerichtlich verwalteten Verfahren verhandelt, das das Risiko widersprüchlicher Entscheidungen in späteren Prozessen verringern soll.

Meta und YouTube sind die beiden verbleibenden Beklagten, nachdem TikTok und Snap in Bezug auf ihre konkreten Vorwürfe privaten Vergleichen zugestimmt hatten. K.G.M. war während der ersten zwei Stunden von Zuckerbergs Aussage im Gerichtssaal anwesend, verließ ihn jedoch danach.

Filter, Experten und interne Debatten

Auf Fragen zu sogenannten kosmetischen Filtern, mit denen Nutzer Merkmale wie Nasen und Lippen verändern können, sagte Zuckerberg am Mittwoch aus, Meta habe zeitweise ein vorübergehendes Verbot aller Filter verhängt, bevor viele davon wieder zugelassen worden seien, sofern sie nicht ausdrücklich für Schönheitsoperationen warben.

Mit Belegen konfrontiert, dass 18 Experten für psychische Gesundheit das Unternehmen gewarnt hätten, solche Filter könnten jugendlichen Mädchen schaden, sagte Zuckerberg, die Experten hätten „keine Daten vorgelegt, die ich überzeugend fand“.

Auf eine interne Nachricht angesprochen, in der er Bedenken äußerte, bei einem Verbot der Filter „paternalistisch“ zu sein, sagte Zuckerberg, er wolle nicht „übermäßig bevormundend“ vorschreiben, wie Menschen sich ausdrücken. Lanier erwiderte, es gehe ihm nicht um die Meinungsfreiheit eines 12-jährigen Mädchens, sondern darum, warum die Bedenken von 18 Experten angeblich weniger Gewicht hätten.

„Ich habe das Gefühl, dass Sie das, was ich sage, ziemlich verzerrt darstellen“, antwortete Zuckerberg.

Banner mit Fotos und wissenschaftliche Studien

An einem Punkt entrollten Lanier und sein Team ein 35 Fuß langes Banner mit Tausenden von Fotos, viele davon gefilterte Selfies, die K.G.M. ab ihrem neunten Lebensjahr auf Instagram gepostet hatte. Zuckerberg sagte, er habe einige der Bilder vor seiner Aussage überprüft, jedoch nicht „jedes einzelne“.

Auf Befragung durch Metas Anwalt Paul Schmidt verwies Zuckerberg auf einen Bericht der National Academy of Sciences, der mehr als 800 Studien ausgewertet habe und zu dem Schluss gekommen sei, dass soziale Medien „auf Bevölkerungsebene“ keine Veränderungen der psychischen Gesundheit von Jugendlichen verursacht hätten. Das vorübergehende Verbot zeige, dass das Unternehmen die Bedenken ernst genommen habe. Er beschrieb einen hohen Maßstab „nachgewiesenen Schadens“, bevor man Ausdrucksmöglichkeiten einschränke. „Ich möchte im Allgemeinen eher dazu tendieren, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken“, sagte er.

In einer erneuten Befragung verwies Lanier auf eine E-Mail vom April 2020 von Metas Vizepräsidentin für Produktdesign, Margaret Gould Stewart, die sich direkt an Zuckerberg wandte, um die Wiederzulassung vieler Filter abzulehnen. „Als Mutter von zwei jugendlichen Mädchen … kann ich Ihnen sagen, dass der Druck auf sie und ihre Gleichaltrigen durch soziale Medien in Bezug auf Körperbilder enorm ist“, schrieb sie. „Es wird viele Jahre lang, wenn überhaupt jemals, keine harten Daten geben, die einen kausalen Schaden beweisen.“

„Problematische Nutzung“ oder „klinische Sucht“?

Auf die E-Mail angesprochen, sagte Zuckerberg, ähnliche Filter seien schon lange auf anderen Plattformen verfügbar gewesen, und „wenn es Schaden gegeben hätte“, hätten Experten ihre Behauptungen mit Beweisen untermauern können. Er sagte, er habe das Thema „ziemlich intensiv“ geprüft, und es sei „intern eindeutig viel diskutiert worden, mit Argumenten auf allen Seiten“. Am Ende glaube er, einen ausgewogenen Ansatz gewählt zu haben, indem er kosmetische Filter nicht empfohlen und keine eigenen Filter entwickelt habe, die Schönheitsoperationen förderten.

Zuckerberg gründete Facebook 2004 mit. Das Unternehmen erwarb Instagram 2012 für etwa eine Milliarde Dollar und wurde 2021 in Meta Platforms umbenannt. Vergangene Woche sagte Instagram-Chef Adam Mosseri als zweiter Zeuge im aufsehenerregenden Prozess aus. Mosseri erklärte vor den Geschworenen, er glaube, dass es „so etwas gibt wie die Nutzung einer Social-Media-Plattform über das Maß hinaus, das sich gut anfühlt“, halte ein solches Verhalten jedoch für „problematische Nutzung“ und nicht für eine „klinische Sucht“.

Die Psychiaterin Dr. Anna Lembke vertrat eine gegenteilige Ansicht, als sie als erste Zeugin in dem aufmerksam verfolgten Prozess aufgerufen wurde. Die medizinische Leiterin des Suchtmedizin-Programms der Stanford University und Autorin des Bestsellerbuchs „Dopamine Nation“ sagte den Geschworenen, sie glaube, dass soziale Medien aufgrund „starker“ Funktionen wie Autoplay, Benachrichtigungen und einem „endlosen Scrollen ohne Ende, ohne Boden“ das Risiko einer klinischen Sucht bergen. Das Risiko sei bei Kindern am höchsten, weil ihre Gehirne noch nicht vollständig entwickelt seien und ihnen Impulskontrolle fehle.

„Instagram und YouTube bieten rund um die Uhr, faktisch unbegrenzten, reibungslosen Zugang zu ihren Produkten, mit ineffektiver Altersverifikation und ineffektiven elterlichen Kontrollen“, sagte Lembke. „Es ist klar, dass Eltern sie größtenteils nicht nutzen, weil sie schwer zu navigieren sind, und Kinder sie umgehen können.“

Eltern im Gerichtssaal und steigende Suizidraten

Mindestens ein Dutzend trauernder Eltern, die sagen, ihre Kinder seien süchtig nach sozialen Medien geworden, bevor sie durch Suizid, Drogenüberdosen oder versehentliche Erstickung starben, bemühten sich angesichts starker Konkurrenz und einer öffentlichen Verlosung um Plätze im Gerichtssaal. Als ein Gerichtsmitarbeiter die Ticketnummer von Tammy Rodriguez aufrief, jubelte die Gruppe auf dem Flur. Rodriguez gehörte zu den ersten Eltern, die 2022 Klage einreichten.

Ihre 11-jährige Tochter Selena starb am 21. Juli 2021 durch Suizid, nachdem sie angeblich so süchtig nach sozialen Medien geworden war, dass sie von zu Hause weglief oder gewalttätig wurde, wenn ihre Geräte weggenommen wurden oder der Akku leer war, so Rodriguez. „Wir haben die Gerichtssaaltüren aufgestoßen. Es geht nicht darum, ob wir gewinnen oder verlieren, denn wir verlieren immer Kinder … es geht darum, sie zur Verantwortung zu ziehen, damit sie dort sitzen und ihre schmutzigen Geheimnisse offenlegen müssen“, sagte sie zuvor zu ROLLING STONE.

Auch die mitklagenden Eltern Brandy Roberts und Joann Bogard erhielten Plätze und setzten sich neben Rodriguez in die letzte Reihe des Gerichtssaals, um Zuckerbergs Aussage zu verfolgen.

Suizidraten steigen an

Die Rolle der Technologie im Leben von Teenagern spielte im Prozess eine zentrale Rolle. Anwälte von Meta und YouTube argumentierten in ihren Eröffnungsplädoyers, die Apps halfen Kindern, Einsamkeit zu bekämpfen, kreative Ausdrucksformen zu verfolgen und Zugang zu Bildungsressourcen zu erhalten. Eine aktuelle Umfrage des Pew Research Center unter amerikanischen Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren ergab jedoch, dass 48 Prozent der Teenager sagen, soziale Medien hätten überwiegend negative Auswirkungen auf Menschen in ihrem Alter, gegenüber 32 Prozent im Jahr 2022.

Alarmierend ist, dass die Suizidraten unter jungen Menschen im Alter von 10 bis 24 Jahren zwischen 2007 und 2021 stark anstiegen und laut den Centers for Disease Control um 62 Prozent zunahmen. Zuvor war die Suizidrate junger Menschen zwischen 2001 und 2007 stabil geblieben. Gesundheitsexperten, darunter Lembke und der frühere Surgeon General Vivek Murthy, sagen, Teenager seien besonders anfällig für sozialen Druck, Meinungen von Gleichaltrigen und Vergleiche mit Gleichaltrigen. Risikoverhalten erreiche ebenfalls in der Jugend seinen Höhepunkt, und wenn Jugendliche bereits anfällig für Sucht seien, seien die Risiken größer.