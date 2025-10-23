Wu-Tang Clan auf Tour 2026: Lohnen sich die Deutschland-Konzerte?

Würde John Lennon noch leben, hätte er sich für HipHop interessiert

Dass der Wu-Tang Clan auch in Europa noch ein letztes Mal live auftreten wird, ist in der Welt des HipHop wie eine Bombe eingeschlagen. Auch deutsche Fans kommen auf ihre Kosten und können sich auf zwei Konzerte der einflussreichen Hip-Hop-Gruppe freuen. Mit „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“ verabschieden sich die Rapper 2026 von ihren Fans.

Die Konzertreise im Frühjahr 2026 setzt die Abschiedstour fort, die der Wu-Tang Clan bereits im Juni und Juli 2025 in den USA gespielt hatte – und die für Begeisterung sorgte. „Billboard“ bezeichnete sie als eine der „heißesten Legacy-Touren des Jahres“. Hochkarätige Gast-Rapper und hervorragende Kritiken begleiteten die Shows.

„Ihr 40 Songs umfassendes Set fühlte sich an wie eine zweistündige Feier von drei unvergleichlichen Jahrzehnten voller Aufruhr“, urteilte „The Fader“. Jedes Mitglied werde gewürdigt, und die Show feiere ein Hip-Hop-Vermächtnis, das nur wenige Künstler:innen je erreicht hätten.

So ist eine Show der „The Final Chamber“-Tour aufgebaut

US-Gigs der „The Final Chamber“-Tour waren in vier Akte gegliedert: eine energiegeladene Eröffnung mit der gesamten Gruppe und Klassikern aus „Enter the 36 Chambers“, gefolgt von Solo-Tracks von Raekwon und Method Man. Danach folgte ein „Samurai“-Teil mit GZAs „Liquid Swords“-Material und schließlich ein Finale mit den „Wu-Tang Forever“-Klassikern „Reunited“ und „Triumph“.

Nach Angaben des „Billboard Boxscore“ spielte „The Final Chamber“ bei 27 Auftritten im Juni und Juli 30,6 Millionen Dollar ein, bei insgesamt 245.000 verkauften Tickets. Der durchschnittliche Umsatz von 1,2 Millionen Dollar pro Show übertraf deutlich den Schnitt der „NY State of Mind“-Tour (897.000 Dollar), die Wu-Tang Clan 2022 und 2023 gemeinsam mit Nas umsetzten. Auch das Ergebnis der Tournee 2019 mit Public Enemy und De La Soul (692.000 Dollar) wurde übertrumpft.

„Das hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Manager Tyler Childs, der seit 2009 mit RZA arbeitet, gegenüber „Billboard“. „Wir wussten, dass die Konzerte im Madison Square Garden gut laufen würde. Aber Raleigh, North Carolina? Tampa, Florida? Das sind Arenen, keine Kernmärkte von Wu-Tang – und trotzdem waren sie ausverkauft.“

Das könnte die Setlist für Wu-Tang Clan in Deutschland sein

Laut „Setlist.fm“ spielte Wu-Tang Clan im Schnitt bei „The Final Chamber“ folgende Songs:

„Sunlight“ „Bring da Ruckus“ „Clan in da Front“ „Da Mystery of Chessboxin’“ „Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta F‘ Wit“ „Method Man“ „Shame on a Nigga“ „Protect Ya Neck“ „The Way We Were“ (Barbra Streisand-Cover) „Can It Be All So Simple“ „Holla“ (von Ghostface Killah) „Rainy Dayz“ (Cover von Ghostface Killah und Raekwon) „Criminology“ (von Raekwon) „’97 Mentality“ (von Cappadonna) „Above the Clouds“ (Cover von Gang Starr) „Incarcerated Scarfaces“ (von Raekwon) „Ice Cream“ (von Raekwon) „Bring the Pain“ (von Method Man) „Release Yo‘ Delf“ (von Method Man) „All I Need“ (von Method Man) „Liquid Swords“ (von GZA/Genius) „Duel of the Iron Mic“ (von GZA/Genius) „4th Chamber“ (von GZA/Genius) „Gravel Pit“ „Run“ (von Cappadonna) „No Said Date“ (von Masta Killa) „Tearz“ „Reunited“ „Shimmy Shimmy Ya“ (von Ol’ Dirty Bastard) „Got Your Money“ (von Ol’ Dirty Bastard) „C.R.E.A.M.“ „Triumph“

Konzerttermine in Deutschland, Österreich und Schweiz

03.03.2026 Berlin, Uber Arena

06.03.2026 Wien, Stadthalle D

10.03.2026 Köln, Lanxess Arena

12.03.2026 Zürich, Hallenstadion

So kommt man an Tickets für Wu-Tang Clan

Karten sind seit Mittwoch (22. Oktober) im Presale erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag (24. Oktober) um 10:00 Uhr.

Telekom Prio Tickets:

Mi., 22.10.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

Mi., 22.10.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden) Ticketmaster Presale:

Do., 23.10.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

Do., 23.10.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden) Allgemeiner Vorverkauf:

Fr., 24.10.2025, 10:00 Uhr

Der Wu-Tang Clan gilt als eine der einflussreichsten Rapgruppen der Hip-Hop-Geschichte. Mit ihrer finalen US-Tour hatten die Mitglieder ursprünglich ihren Abschied angekündigt. Doch im Interview mit ROLLING STONE deutete Gründungsmitglied Ghostface Killah bereits an, dass dies womöglich noch nicht das Ende sei: „Wu-Tang Clan ist für immer“, sagte der Rapper.

Zuletzt veröffentlichte die Gruppe im April 2025 das gemeinsame Album „Black Samson, the Bastard Swordsman“. Es wurde von Mathematics produziert und ist der vierte Release unter dem verkürzten Namen „Wu-Tang“. Es ist zudem die erste Platte seit „Once Upon a Time in Shaolin“ (2015), auf der alle neun Crew-Mitglieder vertreten sind.