Die Nominierungen für die Klasse von 2026 der Rock and Roll Hall of Fame stehen fest. Die Liste umfasst Phil Collins, Lauryn Hill, Mariah Carey, Oasis, Pink, die Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order, New Edition, Sade, Shakira, Luther Vandross und den Wu-Tang Clan.

Die Aufgenommenen werden im April bekannt gegeben. Zusammen mit den Künstlern, die den Musical Influence Award, den Musical Excellence Award und den Ahmet Ertegun Non-Performer Award erhalten. Die jährliche Zeremonie findet im Herbst statt.

„Diese vielfältige Liste talentierter Nominierter würdigt die sich ständig wandelnden Gesichter und Klänge des Rock & Roll und seinen anhaltenden Einfluss auf die Jugendkultur“, sagt John Sykes, Vorsitzender der Rock & Roll Hall of Fame Foundation. „Die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame ist die höchste Auszeichnung der Musik. Wir freuen uns darauf, die Klasse von 2026 in diesem Herbst zu feiern.“

Bekanntgabe im April

Um sich für die diesjährige Abstimmung zu qualifizieren, musste die erste Single oder das erste Album jedes Nominierten 2001 oder früher veröffentlicht worden sein. Zehn der 17 Nominierten (Buckley, Collins, Etheridge, Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Vandross, Wu-Tang Clan) stehen zum ersten Mal auf dem Stimmzettel. Sie waren alle bereits in früheren Jahren wählbar.

Wiederholte Nominierungen und Kritik

Es ist die dritte Nominierung für Carey, Iron Maiden und Joy Division/New Order sowie die zweite für die Black Crowes, Oasis, Sade und Idol.

Falls Iron Maiden aufgenommen werden, stehen die Chancen recht gut, dass sie nicht erscheinen. „Ich halte die Rock & Roll Hall of Fame ehrlich gesagt für einen absoluten und vollständigen Haufen Blödsinn“, sagte Iron-Maiden-Frontmann Bruce Dickinson 2018. „Sie wird von einem Haufen selbstgerechter verdammter Amerikaner betrieben. Solche, die Rock ’n’ Roll nicht erkennen würden, selbst wenn er ihnen ins Gesicht schlüge. Sie sollten aufhören, Prozac zu nehmen. Und anfangen, verdammtes Bier zu trinken.“

Deutliche Worte von Oasis

Liam Gallagher von Oasis hat ähnliche Ansichten geäußert. „So sehr ich Mariah Carey und all das liebe, möchte ich etwas sagen. Tut mir einen Gefallen und verpisst euch“, sagte er 2024 der „The Sunday Times“. „Das ist, als würde man mich in die Rap Hall of Fame aufnehmen. Ich will nicht Teil von etwas sein, das geistig gestört ist. Außerdem habe ich mehr für Rock ’n’ Roll getan als die Hälfte dieser Clowns im Vorstand. Also ist das alles ein Haufen Blödsinn.“

Doch als ein Fan ihn auf X fragte, was er tun würde, falls sie es im vergangenen Jahr geschafft hätten, schrieb er: „Würde natürlich hingehen und sagen, es ist das BESTE überhaupt.“ (Wenn er diesen Schritt macht, schließt er sich einer langen Reihe von Acts an – darunter Cher, Rush und Def Leppard –, die ihre Meinung über die Hall of Fame deutlich änderten, nachdem sie tatsächlich aufgenommen worden waren.)

Mögliche besondere Auftritte

Die Aufnahmezeremonie wäre eine Gelegenheit für Collins, live aufzutreten. Außerdem für die Black Crowes, mit dem entfremdeten Schlagzeuger Steve Gorman die Bühne zu teilen. Und für Joy Division/New Order, erstmals seit seinem Ausstieg 2007 mit Ex-Bassist Peter Hook aufzutreten.

„Es wird eine schwierige Preisverleihung, wenn wir dort ankommen, aber wie meine Frau sagte, müssen wir über diese Dinge hinwegsehen. Nett und höflich sein und vom Besten ausgehen“, sagte Hook 2023 zu „Billboard“. „Vielleicht ist das der Olivenzweig, den wir brauchen, um die Ungerechtigkeiten zu beenden, die New Order am Ende widerfahren sind. Es ist eine sehr seltsame Situation. Aber wir sind nicht die erste Gruppe, die sich gegenseitig ausgegrenzt hat, und wir werden nicht die letzte sein.“