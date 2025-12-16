Moses Pelham hat anscheinend keine Lust, sich über Xavier Naidoo zu informieren

Fast genau sechs Jahre ist es her, dass Xavier Naidoo zuletzt über einen längeren Zeitraum auf einer großen Bühne stand. Sein letztes Konzert fand 2019 in der Frankfurter Festhalle statt.

Danach wurde es still um den Sänger – auch weil er mit Verschwörungstheorien und Reichsbürger-Auftritten verstörte. Inzwischen zeigte sich Naidoo geläutert. Mit der Tour „Bei meiner Seele“ wagt er nun ein viel beachtetes Comeback.

Neue Ticket-Kontingente

Der Andrang ist groß: Mehr als 150.000 Fans haben sich bereits Tickets für die Tour 2025/26 gesichert. Nach dem zwischenzeitlich gemeldeten Ausverkauf der beiden Auftaktkonzerte in der Kölner Lanxess Arena gibt es nun neue Bewegung im Vorverkauf.

Über die Ticketplattform Eventim sind aktuell wieder zahlreiche Tickets für beide Köln-Termine am 16. und 17. Dezember 2025 erhältlich. Bei Ticketmaster sind ebenfalls noch Karten für den 17. Dezember vorrätig. Offenbar wurden zusätzliche Kontingente freigegeben, nachdem die Shows zuvor als ausverkauft galten.

Preise ab 64,95 Euro

Die neu verfügbaren Tickets betreffen unterschiedliche Platzkategorien und sind regulär buchbar. Damit haben Fans kurzfristig wieder die Möglichkeit, bei den Konzerten am 16. und 17. Dezember 2025 dabei zu sein. Auf beiden Plattformen kosten die Tickets 64,95 Euro aufwärts.

Weitere Tour-Termine mit Verfügbarkeit

Die beiden Köln-Konzerte markieren den offiziellen Start der „Bei meiner Seele“-Tour des Sängers und galten aufgrund der hohen Nachfrage frühzeitig als ausverkauft. Auch für mehrere weitere Stationen der „Bei meiner Seele“-Tour sind derzeit noch Eintrittskarten verfügbar.

Für den Januar 2026 listen die Anbieter unter anderem noch reguläre Tickets für die Konzerte in Zürich (6. Januar), München (8. Januar, Zusatztermin), Wien (11. Januar), Oberhausen (13. Januar, Zusatztermin), Hamburg (15. Januar, Zusatztermin), Leipzig (18. Januar), Berlin (21. Januar) sowie Stuttgart (26. Januar, Zusatztermin).

Für ausverkaufte oder stark nachgefragte Konzerte können autorisierte Wiederverkaufsplattformen wie fanSALE eine zusätzliche Option bieten. Hier verkaufen Fans ihre Tickets zum Originalpreis sicher weiter, was insbesondere für Köln, Berlin und andere ausverkaufte Termine interessant sein kann.