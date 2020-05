Xavier Naidoo: Das „Ich bin Rassist“-Interview in voller Länge

Der Schlagerstar segelt per Traumschiff in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ – Shitstorm und ein Rettungsanker namens Bohlen inklusive.

Dieter Bohlen ist nicht auf den Mund gefallen. Genau dafür wird der Entertainer von seinen Fans geliebt. Auch die Neubesetzung des frei gewordenen Jury-Platzes bei „Deutschland sucht den Superstar“ kommentiert der 66-Jährige gewohnt humorvoll: „Ich habe ja alles an den Wänden. Ich habe goldene Schallplatten, ich habe Platin-Schallplatten. Was habe ich nicht? Silbereisen.“ Die Show-Bombe platzte in einem von Bohlen veröffentlichten Instagram-Video: https://www.instagram.com/p/B97SCLaKCib/ Nachdem die Neuigkeit verkündet wurde, fegte ein Sturm über die TV-Landschaft. Nicht alle DSDS-Fans sind mit der Wahl des Schlagerstars zufrieden, der die drei ausstehenden Live-Shows als Jury-Mitglied begleiten wird. Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“…