Xavier Naidoo: Wer ist seine Frau?

Das überraschend veröffentlichte Entschuldigungsvideo von Xavier Naidoo hat bei Fans und Kritikern viele Fragen aufgeworfen. Darüber hinaus hat der Musiker ein privates Detail über seine Familie preisgegeben: Seine Frau kommt demnach aus der Ukraine. Doch wer ist die Partnerin an der Seite des Künstlers?

In der Öffentlichkeit hat sich das Paar bisher nicht bewusst gezeigt. Bekannt ist nur, dass Xavier Naidoo mit einer Frau namens Julia verheiratet ist. Er selbst habe in ihrer Heimat, der Ukraine, schon viel Zeit verbracht, erklärt der geläuterte Artist in seinem Videoclip. „Dazu müsst ihr wissen: Meine Frau kommt aus der Ukraine. Ihre, unsere Familie lebt dort. Auch ich bin öfter in der Ukraine und aus diesem wunderschönen Land musste ich Familie und Freunde rausholen, weil dort Angst und Schrecken herrschen.“

Xavier Naidoo: Langjährige Beziehung zu einer Frau namens Julia

Nach einer zwölfjährigen Beziehung zu Stefanie Johst, der Geschäftsführerin von Naidoo Records, kam der Sänger mit der Frau namens Julia zusammen. Seit 2013 sollen sie gemeinsam durchs Leben gehen – dies erklärte der Xavier Naidoo selbst allerdings erst 2015. Ihren Namen verriet er erst im Jahr 2020 bei „Deutschland sucht den Superstar“.

Ebenso ließ Naidoo 2015 durchblicken, dass das Paar einen Sohn bekommen hat. Bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ verriet er damals im Gespräch mit Yvonne Catterfeld: „Yvonne, du bist seit ein paar Monaten Mama, ich bin seit über einem Jahr Papa.“ Ihm sei wichtig gewesen, „dass mein Sohn Körpersprache lesen kann“, so der Künstler in einer Doku, die 2020 über ihn bei RTL lief. „Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie man ein Kind emphatisch bekommt. Kann ich darauf einwirken? Jetzt habe ich aber das Glück, dass ich einen sehr emphatischen Jungen habe. Er ist zwar ein ziemlicher Rabauke, aber er kann sehr gut ‚Entschuldigung‘ sagen.“

Julias Familie musste nun also aus der Ukraine fliehen und so kam es offenbar, dass auch Naidoo „sich kritischen Fragen zu Äußerungen von mir in der Vergangenheit stellen“ musste. „Das war ein Grund für mich, mich zu hinterfragen“. Er habe Fehler gemacht und sehe selbst ein, dass er mit „verstörenden Äußerungen“ an die Öffentlichkeit gegangen ist.