Live-Comeback von Xavier Naidoo in Köln: Das muss man wissen

Der letzte offiziell vermerkte längere Auftritt von Xavier Naidoo fand vor fast genau sechs Jahren in der Festhalle in Frankfurt statt. Nun wagt der Popsänger mit dem Hang zu Verschwörungstheorien, von denen er sich zuletzt geläutert zeigte, ein Comeback auf der Bühne.

Am Dienstag (16. Dezember) startet seine „Bei meiner Seele“-Tour in der Lanxess Arena in Köln. Am Tag darauf (17. Dezember) gibt es hier noch einen weiteren Gig. Danach ist erst einmal Pause bis ins neue Jahr. Im Januar stehen dann gleich 11 Konzerte auf der Liste.

Gibt es noch Karten für das erste Comeback-Konzert?

Nein, alle „normalen“ Tickets sind bereits seit Monaten ausverkauft. Zuletzt sprach Xavier Naidoo auch davon, dass inzwischen für die Tour 150.000 Karten verkauft seien. Es gibt aber noch Premium-Karten und Resale-Tickets.

Bekommt man noch Karten für das zweite Köln-Konzert?

Ebenfalls nein. Auch hier sind alle Tickets inzwischen verkauft. Aber auch hier gibt es Reseller und Premium-Tickets.

Setlist: Welche Songs spielt Xavier Naidoo?

Das ist die spannende Frage, die zur Zeit noch niemand genau beantworten kann, jedenfalls niemand außer Naidoo selbst und seine Tour-Crew. Wahrscheinlich ist aber die folgende Auswahl:

„Dieser Weg“

„Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)“

„Sie sieht mich nicht“

„Alles kann besser werden“

„Wo willst du hin?“

„Bevor du gehst“

„Nicht von dieser Welt“

Wir tippen, dass spätere Solo-Songs mit starkem Endzeit- oder Erlösungsnarrativ eher nicht gespielt werden, schließlich geht es Naidoo ja gerade darum, den alten Naidoo (oder einen neuen?) zu präsentieren. Wie eine Setlist im Jahr 2019 aussah, gibt es HIER zu lesen.

Wann beginnen die Konzerte in Köln?

Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr.

Warum blicken nun alle Augen auf Xavier Naidoo?

In den letzten Jahren machte sich Xavier Naidoo mit seinen zum Teil rechtspopulistischen, antisemitischen und verschwörungstheoretischen Aussagen selbst lächerlich. Der Antritt bei so genannten Reichsbürgern machte ihn auch auf anderem Parkett zu einer Persona non grata. Der mildeste Erklärungsversuch für diese laut geäußerten Gedanken, oft bei Telegram, war noch der allzu dauerhafte Konsum von Cannabis-haltigen Substanzen. Nun wollen nicht nur seine Fans wissen, ob er geläutert ist, ob seine Musik geblieben ist oder unter den Umständen an Kraft verloren hat.

2022 veröffentlichte der Sänger ein Entschuldigungsvideo, das für viel mediale Aufmerksamkeit sorgte. „Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage“, erklärte er. Die Frage blieb aber: Wie ernst meint es Naidoo? Insofern wird wohl jede seiner Ansprachen, die Song-Auswahl und überhaupt jede Geste drumherum mindestens bei den Köln-Auftritten intensiv begutachtet werden.

Xavier Naidoo schwieg jedenfalls in den letzten Monaten. Presseanfragen werden zurückgewiesen. Nur die Musik, so macht es sein Management klar, soll jetzt (wieder) zählen.

Könnte es Proteste gegen Xavier Naidoo geben?

Das ist unklar – aber es wäre möglich. Gegen Xavier Naidoo sind noch zwei Klagen wegen Volksverhetzung anhängig. Der jüdische Verein Werteinitiative forderte nach Bekanntwerden der Kölner Konzerte im Sommer deren Absage. Die Entscheidung, ihn wieder auftreten zu lassen, verharmlose Antisemitismus. Der frühe Ausverkauf der Tickets zeigt gleichwohl, dass wohl eine überwiegende Mehrheit vor allem der guten alten Zeiten wegen einmal mehr die Musik von Naidoo hören möchte.

Xavier Naidoo auf „Bei meiner Seele“-Tour – Termine