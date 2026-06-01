Young MC über Trumps Freedom-250-Kontroverse: „Das war ein Köder-und-Tausch“

Als Rob Base am 22. Mai nach einem privaten Kampf gegen Lungenkrebs starb, traf das Young MC hart. Base war ein enger Freund, der erst wenige Jahre zuvor zu seiner Hochzeit in Phoenix erschienen war. Als Young MCs Agent ihm anbot, Bases Slot am 26. Juni bei einem Konzert in Washington, D.C. namens „Freedom 250: The Great American State Fair“ zu übernehmen, sagte er deshalb zu.

Was Young MC nach eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Das Event hatte Verbindungen zur Trump-Administration.

Am Mittwoch (27. Mai) veröffentlichten die Veranstalter einen Instagram-Flyer mit dem Lineup – und der Gegenwind kam prompt. Das Programm, geprägt von 90er-Nostalgie, umfasste Vanilla Ice, Young MC, Milli Vanilli und C&C Music Factory sowie die Commodores, Flo Rida, Bret Michaels, Martina McBride und Morris Day and the Time. Innerhalb weniger Stunden distanzierten sich Freedom Williams von C&C Music Factory sowie Morris Day and the Time von der Veranstaltung. Morris Day veröffentlichte ein Statement in den sozialen Medien, in dem er die Teilnahme seiner Band abstritt.

Morris Day sagt ab

„Entgegen anderslautenden Gerüchten wird Morris Day & the Time nicht bei der ‚Great American State Fair‘ auftreten“, schrieb Day auf Instagram. Die Caption lautete: „Das kommt für mich nicht infrage.“

Kurz darauf zog auch Young MC seinen Auftritt zurück. Kommentatoren hatten seine Seite geflutet – manche beschimpften ihn als „MAGA-Vollidiot“ und stellten ihn an den Pranger, weil er den Gig angenommen hatte. Young MC sagt, das Event sei von Anfang an falsch dargestellt worden.

„Ich habe meinen Agent informiert, dass ich nicht beim Freedom-250-Event auftreten werde“, schrieb er auf Facebook. „Den Künstlern wurde nie etwas von einer politischen Beteiligung an dem Event gesagt. Und trotz der Behauptungen der Veranstalter, das Event sei überparteilich, bezeichnet das SPIN Magazine es als ‚Trump-backed‘. Ich hoffe, bald in D.C. bei einem Event aufzutreten, das nicht so politisch aufgeladen ist.“

Young MC, der mit seinem riesigen Solohit „Bust a Move“ den Hip-Hop der 90er mitgeprägt hat, erklärte, warum es ihm wichtig war, abzuspringen.

„Bait-and-Switch“ von Anfang an

„Ich hatte keine Ahnung, dass es als ‚Trump-backed‘ Event galt – das war für mich neu“, sagt Young MC. „Mein Ding war: ‚Sag mir, was das Event ist, worum es geht, wer ihr seid, und gebt mir dann die Wahl, ob ich mitmachen will oder nicht.‘ Diese Wahl wurde mir nie gegeben. Man hat mir eine Sache erzählt, und dann war es ein Köder-und-Tausch. Alle Kommentare, die ich von den Künstlern gesehen habe, die abgesprungen sind, zeigen: Sie dachten alle, es sei eine ganz normale Show in D.C.“

Young MC ist unter verschiedenen Regierungen aufgetreten, seit George H.W. Bush im Amt war. Er unterstützte Bill Clinton und war Presidential Partner für Barack Obama. Doch wie viele Amerikaner sagt er, er habe sich mit der Zeit zunehmend vom Zweiparteiensystem entfremdet und bezeichne sich heute als unabhängig.

„Ich trete vor Publikum auf, das unterschiedlichste politische Überzeugungen hat – das ist kein Problem für mich“, sagt er. „Das werde ich weiter so halten, das ist nun mal so. Aber wenn einem Künstler ein Event als unpolitisch und überparteilich verkauft wird und sich dann als hyper-parteiisch entpuppt wie eine Wahlkampfveranstaltung, dann habe ich ein Problem damit.“

Fans applaudieren seiner Transparenz

Young MC entschied sich am späten Mittwochabend, seinen Slot abzugeben. Er antwortete außerdem persönlich auf mehrere negative Kommentare, und viele Fans lobten seine Offenheit. Der Nutzer, der ihn als „MAGA-Vollidiot“ bezeichnet hatte, entschuldigte sich schließlich.

Für Young MC ist Musik etwas Heiliges – er will nicht, dass sie als Waffe eingesetzt wird.

„Ich betrachte Musik als das, wohin man geht, um der Politik und den Nachrichten zu entkommen. Die Spaltung, die man in einem politischen Raum spürt – die will ich auflösen, wenn man meine Musik hört“, sagt er. „Ich frage die Leute nicht, wen sie wählen, wenn sie zu meiner Show kommen oder einen Song hören, und ich versuche nicht, sie in die eine oder andere Richtung zu lenken.

„Ich persönlich bin ein politisch Unabhängiger – nicht nur wegen meiner Überzeugungen, sondern weil ich einfach so bin. Ich bin in meiner Musik so unpolitisch, dass wenn ich schon in eine Kontroverse gerate, ich möchte, dass es um etwas geht, für das ich wirklich einstehe – nicht um einen Köder-und-Tausch, bei dem die Leute plötzlich sagen: ‚Oh, der macht eine MAGA-Show.‘ Und ich so: ‚Wo kommt das denn her?’“

Kein Grund, die Agents zu feuern

Einige Fans haben Young MC dazu aufgefordert, seine Agents zu feuern, aber er sagt, er habe mit ihnen mehr als 500 Shows gespielt und habe keinen Grund zu glauben, sie hätten versucht, seine Karriere zu sabotieren oder ihn zu täuschen.

„Das ergibt finanziell einfach keinen Sinn“, sagt er. „Sobald man mit einer Gruppe auf der einen oder anderen Seite in Verbindung gebracht wird, kostet man sich selbst Geld, weil man potenzielle Gigs auf der anderen Seite verliert – so sehen die das. Unabhängig von meinen persönlichen Ansichten wollen sie, dass ich die Möglichkeit habe, vor so vielen Menschen wie möglich aufzutreten. Ich fahre denselben Ansatz und halte Politik aus meiner Musik raus.“

Und für alle, die sich fragen, ob die abgesprungenen Künstler ihre Reaktionen koordiniert haben – Young MC besteht darauf, dass dem nicht so ist.

Alle sagten dasselbe

„Haben Sie jemals etwas erlebt, bei dem alle beteiligten Künstler exakt dasselbe sagen?“, fragt er. „Das ist nicht so, als hätten wir uns zusammengetan und gesagt: ‚Lasst uns diese Geschichte konstruieren.‘ Nein, alle sagen dasselbe. Wir wussten es nicht. Für uns war es eine ganz normale Show in D.C. Ich bin an dem Punkt, wo das wirklich der wichtigere Punkt ist – und nicht: ‚Oh, du hast dem Druck nachgegeben.‘ Das ist es wirklich nicht. Ich sehe nicht, wie irgendetwas Positives aus dieser Show hätte entstehen können, also habe ich entsprechend reagiert.“