Bret Michaels steigt aus Trumps „spaltendem“ Freedom-250-Konzert aus

Poison-Frontmann Bret Michaels ist der jüngste Künstler, der beim Great-American-State-Fair-Konzert in Washington D.C. abspringt. Er erklärt, die Show, für die er ursprünglich zugesagt hatte, sei „zu etwas viel Spaltendem geworden, als das, womit ich einverstanden war.“

In einem Statement auf Instagram schrieb Michaels, das Event – Teil der Freedom-250-Initiative der Trump-Administration zum 250. Jahrestag der USA – sei ihm als „eine Feier unseres Landes durch Musik und eine Möglichkeit, unsere Veteranen, aktiven Militärangehörigen, Ersthelfer, Lehrer und hart arbeitenden Amerikaner aus allen Lebensbereichen zu ehren“ präsentiert worden.

Was genau sich an der Ausrichtung der Show verändert hat, ließ Michaels offen. Wie andere Künstler, die bereits abgesagt haben, deutete er jedoch an, dass das vermeintlich überparteiliche Konzert politisiert worden sei.

Musik statt Politik

„Wie viele von euch wissen, habe ich meine gesamte Karriere damit verbracht, Menschen durch Musik, Positivität und gute Energie zusammenzubringen“, schrieb Michaels. „Bei meinen Shows ging es nie um Politik. Es geht darum, Menschen einen Ort zu geben, an dem sie zusammenkommen, eine tolle Zeit haben und für ein paar Stunden den Stress des Alltags vergessen können.“

Michaels fügte ausdrücklich hinzu, dass es neben der veränderten Ausrichtung der Show auch neue „Bedenken“ gebe – hinsichtlich „der Sicherheit meiner Fans, meiner Band, meiner Crew, meiner Familie und meiner selbst, einschließlich Drohungen, die völlig haltlos und unverzeihlich sind.“ Weitere Details nannte er nicht; ein Sprecher des Musikers reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Im weiteren Verlauf seines Statements betonte Michaels, seine Entscheidung habe nichts mit Politik zu tun, sondern damit, „treu zu dem zu bleiben, woran ich immer geglaubt habe.“ Er entschuldigte sich außerdem bei Fans in der Hauptstadt und versprach, „zurückzukommen und in unserer Hauptstadt aufzutreten, unter Umständen, bei denen der Fokus auf dem bleiben kann, worauf er liegen sollte – der Musik und den Fans.“ (Michaels‘ vollständiges Statement ist weiter unten zu lesen.)

Immer mehr Absagen

Die Besetzung des Great-American-State-Fair-Konzerts sollte ursprünglich Künstler wie Martina McBride, Morris Day and the Time, Flo Rida, Young MC, Vanilla Ice, Milli Vanilli und die Commodores umfassen. Doch viele haben bereits einen Rückzieher gemacht. Day erklärte, das Konzert sei „ein Nein für mich“, William King von den Commodores und Young MC zogen nach. Young MC sagte gegenüber „VIBE“, er habe „keine Ahnung gehabt, dass es als ‚Trump-backed‘ Event gilt – das war neu für mich.“

Auch McBride sagte ab und erklärte, ihr sei „die Möglichkeit präsentiert worden, bei einem überparteilichen Event aufzutreten, was sich jedoch als irreführend herausstellte.“ Sie habe „viele Fragen gestellt und die Zusicherung erhalten, dass es sich um ein überparteiisches Event handele“ – doch im Laufe der Woche habe sich gezeigt, dass „das, was uns gesagt wurde, tatsächlich nicht dem entspricht, was passiert.“