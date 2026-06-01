John Oliver zerlegt Trumps Freedom-250-Konzert: „Leute, an die du seit 2009 nicht mehr gedacht hast“

John Oliver hat in der neuesten Folge von „Last Week Tonight“ auf HBO das Desaster rekapituliert, das Trumps geplante Freedom-250-Konzertreihe gerade in Echtzeit wird. Die Shows sollen Amerikas 250. Geburtstag feiern und wurden mit einem Lineup angekündigt, das Bret Michaels, Vanilla Ice, C+C Music Factory und Milli Vanilli umfasst.

„Das ist ein vollgepacktes Lineup aus Leuten, an die du seit 2009 nicht mehr gedacht hast“, stichelte Oliver. „Ehrlich gesagt klingt das weniger nach Amerikas 250. Geburtstag und mehr nach der Playlist auf Rhondas 50er. Das einzig wirklich Überraschende an diesem Lineup ist, dass der ShamWow-Typ und das Gushers-Kind, dessen Kopf sich in eine Himbeere verwandelt hat, keine Gastauftritte haben.“

Mehrere der Künstler, darunter Martina McBride und Michaels, hatten zugesagt in der Annahme, die Veranstaltung sei überparteilich. Das stellte sich als falsch heraus.

Künstler ziehen reihenweise ab

„Entscheidend ist: Die Organisation hinter dem Event, Freedom 250, ist nicht dasselbe wie die gemeinnützige America250, die von einem überparteilichen, vom Kongress eingesetzten Vorstand geleitet wird“, erklärte Oliver. „Stattdessen handelt es sich um eine öffentlich-private Partnerschaft des Weißen Hauses mit einigen fragwürdigen Elementen – unter anderem dem Umstand, dass Spender für eine Million Dollar Zugang zu Trump bekommen konnten. Und als die politische Schlagseite offensichtlich wurde, begannen die Acts, die bei der ersten Ankündigung dabei waren, scharenweise abzuspringen.“

In der vergangenen Woche haben Young MC, Morris Day and the Time, McBride, Michaels und die Commodores ihre Teilnahme abgesagt. Das veranlasste Trump dazu, auf Truth Social zu verkünden, er werde sie ersetzen und „eine große Rede halten und das Land nach vorne treiben, wie ich es getan habe, seit ich Präsident bin!“

„Ja, das sind eine Menge Absagen“, räumte Oliver ein. „Allerdings muss ich euch sagen: Vanilla Ice hat nicht abgesagt – was ich mir bewusst bin, klingt wie die Antwort auf die Frage: ‚Warum hat dieses Baby Strähnchen?‘ Sogar einige der Acts, die aktuell noch auf dem Programm stehen, sind möglicherweise nicht genau die Leute, die ihr erwartet. Zum Beispiel wird keines der beiden C’s von C+C Music Factory auftreten – nur ihr Rapper Freedom Williams, der zunächst zugesagt hatte, dann einen Rückzieher in Betracht zog und schließlich auf seiner Teilnahme bestand, weil er so wütend war, dass die Leute ihn dafür kritisierten.“

Riesenrad und Nicolas Cage

Der Late-Night-Host legte nach: „Selbst mit diesen Absagen wird es noch Programm geben, denn Freedom 250 wirbt auch mit Attraktionen wie Showcases aus allen US-Bundesstaaten und Territorien, einem 33 Meter hohen Riesenrad, Gesprächen und Demos mit CEOs und Innovatoren sowie Sondervorführungen der Kultfilme „National Treasure“ und „National Treasure: Book of Secrets“ – was dem Ganzen die Energie eines Vertretungslehrers verleiht, dem das alles herzlich egal ist.“

Er fügte hinzu, er gehe davon aus, dass irgendwann auch die nicht-menschlichen Attraktionen absagen würden: „So wie das alles läuft, würde ich mich kein bisschen wundern, wenn wir morgen eine Pressemitteilung bekämen mit dem Text: ‚Aufgrund der polarisierenden Politik werde ich an der 250-Jahr-Feier nicht teilnehmen‘ – vom verdammten Riesenrad.“

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