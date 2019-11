Yusuf / Cat Stevens: Tickets, Termine, Vorverkauf

Das wird Sie auch interessieren





Cat Stevens alias Yusuf kommt für zwei Open-Air-Konzerte 2020 nach Deutschland. Der Singer-Songwriter wird am 24. und 26. Juli in der Berliner Zitadelle und dem Hamburger Stadtpark auftreten und ein Greatest-Hits-Set mit Songs wie „Father & Son“, „Morning Has Broken“, „Wild World“ und „The First Cut Is the Deepest“ performen.

Vorverkauf

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 13. November, um 10:00 Uhr exklusiv im Eventim-Presale auf www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 15. November, ab 10:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 01806-570 000 (0,20€/Anruf, inkl. MwSt., mobil max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).

An Evening with YUSUF / CAT STEVENS – LIVE 2020

Fr, 24.07.2020 Berlin Zitadelle

So, 26.07.2020 Hamburg Stadtpark