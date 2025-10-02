ZDF: Steht Jan Böhmermanns Show vor dem Aus?

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Ein Bericht der „Bild“-Zeitung sorgt für immensen Wirbel: Demnach soll das ZDF vor der Sommerpause intern erwogen haben, den Vertrag mit Jan Böhmermann nicht zu verlängern.

Als Gründe nennt das Blatt mangelnde Ausgewogenheit und enttäuschende Quoten des „ZDF Magazin Royale“. Zwei anonyme Quellen mit angeblichen Insider-Einblicken berichten, das Format sei einigen Entscheidungsträgern „zu einseitig“, die Resonanz zu gering.

Laut „Bild“ sei die Entscheidung zur Verlängerung auch vor dem Hintergrund gefallen, nach der umstrittenen US-Talkshow-Absetzung von Jimmy Kimmel keine vergleichbare Empörungswelle auszulösen – und Böhmermann nicht zur „Märtyrerfigur“ zu machen.

Das ZDF weist die Darstellung auf Anfrage klar zurück

Die Zusammenarbeit mit Böhmermann und seiner Produktions-Einheit „Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld“ solle 2026 fortgesetzt werden – sowohl mit dem „ZDF Magazin Royale“ als auch mit Formaten wie „Lass dich überwachen!“. Das betonte das ZDF auf Anfrage.

„Wir befinden uns hierzu in Gesprächen“, heißt es vom Sender. Gegenüber „t-online“ ergänzt das ZDF: „Diese Absicht stand zu keinem Zeitpunkt in Frage.“ Eine offizielle Vertragsverlängerung steht bislang allerdings noch aus.

Medienwissenschaftlerin Christine Horz-Ishak von der TH Köln betonte in einem Interview mit dem Magazin „Stern“ die Relevanz des Formats:

„Das ‚ZDF Magazin Royale‘ ist eine der wenigen Sendungen, die den Auftrag der vierten Gewalt noch ernst nimmt – kritisch, aufklärerisch, demokratiefördernd.“ Eine Absetzung wäre ihrer Einschätzung nach ein „dramatisches Signal“.

Böhmermann ist seit 2012 beim ZDF, zunächst auf ZDFkultur und ZDFneo, seit 2020 mit dem ZDF Magazin Royale im Hauptprogramm. Zuletzt wurde bekannt, dass die Zahl der Sendungen pro Jahr von 33 auf 20 reduziert werden soll.