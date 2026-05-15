Jan Böhmermann und Olli Schulz: Hier den ESC-Kommentar hören

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Es ist fast schon eine kleine Tradition: Seit 2023 liefern Jan Böhmermann und Olli Schulz (

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) einen alternativen Kommentar für das Finale des ESC. Beide sprechen ihn für den öffentlich-rechtlichen Radiosender FM4 in Österreich.

Auch in diesem Jahr sind die Comedians wieder mit dabei. Und weil der Musikwettbewerb dieses Jahr in Wien stattfindet, sind Böhmermann und Schulz direkt vor Ort in der Wiener Stadthalle.

Beide starten am Samstag (16. Mai) ab 20:45 Uhr auf FM4 in die Übertragung ein. Im Stream ist dies weltweit und ohne Geoblocking zugänglich, der ESC-Kommentar von Böhmermann und Schulz ist also auch in Deutschland zu hören. Am leichtesten ist es direkt über den Webstream auf der offiziellen Seite fm4.ORF.at. Auch in der Audiothek-Plattform des ORF unter sound.ORF.at.Radio-Apps und über übliche Radioapps unter FM4 kann die Übertragung angewählt werden.

Geoblocking für Böhmermann und Schulz ausgestellt

Es gibt dabei sowohl den Radio-Stream nur mit dem Kommentar der Podcaster zu hören oder via ORF (fm4.ORF.at) auch die TV-Übertragung.

Wichtig: Der ORF und der Sender FM4 schalten nur für das ESC-Finale mit Jan Böhmermann und Olli Schulz das Geoblocking explizit für Deutschland und die Schweiz und auch andere Länder ab. Es ist möglich, dass vor 20:45 Uhr bei Anwahl des Streams noch eine Geoblocking-Meldung kommt.

Sollte es direkt zum Start um 20:45 Uhr aufgrund des zu erwartenden hohen Server-Ansturms bei einzelnen Nutzern zu Fehlermeldungen kommen, hilft es meist, die Seite im Inkognito-Modus (privates Browserfenster) neu zu laden oder den Cache zu leeren.

Seit Freitag (15. Mai) steht auch die Running Order für den ESC fest. Deutschland tritt mit Sarah Engels („Fire“) bereits an zweiter Stelle an. Um wie viel Uhr das in etwa ist, gibt es HIER zu lesen. Die Verkündung der Siegerin oder des Siegers wird zwischen 0.45 und 1 Uhr in der Nacht zu Sonntag erwartet.