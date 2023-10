„Zeichen der Not“: Matthew Perry beunruhigte vor seinem Tod mit kryptischen Postings seine Fans

Foto: AFP via Getty Images, GABRIEL BOUYS. All rights reserved.

Wenige Tage vor seinem überraschenden Tod am 28. Oktober 2023 veröffentlichte der US-amerikanische Schauspieler Matthew Perry auf Instagram mehrere, teils kryptische Postings, die bei seinen Fans große Sorge aufkommen ließen. Empfehlung der Redaktion So reagieren Prominente auf den Tod von „Friends“-Star Matthew Perry

Besonders dramatisch ist aus heutiger Sicht Perrys letzter Instagram-Post. Er zeigt den Schauspieler in seinem Whirlpool sitzend, Kopfhörer auf den Ohren. „Oh, warmes Wasser, das herumwirbelt, tut dir also gut? Ich bin Mattman“, schreibt Perry dazu. Das Makabere daran: Wenige Tage später ertrank Perry in seinem Whirlpool.

Batman-Anspielungen in letzten Postings

Das Wort „Mattman“ hatte Perry zuvor in mehreren Postings benutzt – eine Anspielung auf Batman. Der Superheld aus Gotham City spielte in den letzten Postings des „Friends“-Schauspielers eine große Rolle. Seine Follower meinten schon damals, darin einen Hilferuf erkennen zu können. Zuletzt fragte er in kryptischen Postings: „Versteht ihr, was ich euch sagen will? Ich bin Mattman“ und „Wisst ihr was ich meine?“

Perrys Fans reagierten besorgt. „Matt, du weißt schon, dass einige von uns im Moment ein wenig besorgt über dich sind? Ich hoffe, du hast nur ein bisschen Spaß oder du deutest ein neues Projekt an. Deine Fans verehren dich und wollen, dass du glücklich und gesund bist – bitte pass auf dich auf“, schrieb damals ein Instagram-User. „Ich habe das Gefühl, du willst uns etwas sagen“, meinte eine andere Person.

„Das Batman-Signal ist ein Zeichen der Not“

Nach der schockierenden Todesnachricht versuchen Fans weiterhin, Perrys Postings zu deuten. „Ich weiß es jetzt. Er hat uns das Bat-Signal gesendet. Er brauchte Hilfe. Sein Tod sollte untersucht werden. Wer hat das Foto von ihm im Whirlpool für seinen letzten Beitrag gemacht? Das ist der Ort, an dem er gestorben ist. Sein ganzes IG ist wie PR und erst vor kurzem hat er angefangen zu posten und er hat das Fledermaussignal ausgesendet und wir haben es nicht verstanden“, meint ein Nutzer der Fotoplattform.

Eine weitere Person schreibt: „Das Batman-Signal ist ein Zeichen der Not. Und da wir jetzt von deinem Tod erfahren, lese ich über die Bedeutung, die es hat! DC Comics sagt, es dient als Erinnerung an die wahrhaft brutale Wut, die in Bruce‘ Geist lauert! Ich glaube, du hast dich gewehrt! Wir hätten in der Lage sein müssen, es herauszufinden! Ich weiß, dass Ertrinken eine der friedlichsten Arten ist, ein Leben zu beenden! Meine Tante starb durch Selbstmord durch Ertränken. Ich hoffe, du hast deinen Frieden gefunden, Matthew!“

Ein anderer Fan kommt zu dem Fazit: „Jemand meinte, dass das letzte Kapitel seines Podcasts Batman hieß – und darin reflektierte er über sein Leen und darüber, dass er einen weiteren Rückfall nicht ertragen könnte. Angesichts seiner letzten Postings scheint es, als hätte er definitiv Hilfe gebraucht. Es ist herzzereißend, dass er ganz alleine gestorben ist.“

Perrys Faszination mit Batman

Dass Perry eine starke Faszination für Batman hatte, war schon lange bekannt. 2022 erklärte er in einem Interview mit „GQ“ etwa: „Ich bin Batman“. Dann fuhr er fort: „Nun, er ist ein reicher Einzelgänger. Wir fahren beide schwarze, coole Autos. Ich löse keine Verbrechen. Aber ich habe Menschenleben gerettet.“