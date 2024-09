„Friends“ feiert 30. Geburtstag! Und die beste Folge ist…

Die besten Momente von „Friends“ sind natürlich in den Episoden zu finden, in denen das gesamte Ensemble mitwirkt (Staffel 3: „The One Where No One’s Ready“, Staffel 7: „The One With Monica’s Thunder“), in denen also alle sechs Freunde eine Comedy-Show der Extraklasse abliefern.

Mehr zum Thema Die 10 lustigsten Sprüche von Chandler in „Friends“

Das Ergebnis sind immer 22 spannende Minuten, in denen es nicht eine Sekunde langweilig wird, und „The One Where Everybody Finds Out“ (Das kollektive Geheimnis) ist das beste Beispiel für diese Dynamik.

Worum geht’s? Alle haben von Monica und Chandlers Beziehung erfahren (Okay, vielleicht ist Ross ein wenig spät dran), und die Freunde spielen ein Spiel, bei dem sie sich gegenseitig herausfordern, um zu sehen, wer zuerst nachgibt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Phoebes Satz „Sie wissen nicht, dass wir wissen, dass sie wissen, dass wir es wissen!“ verkörpert alles, was an dieser Folge großartig ist, und den Humor und Wortwitz, der die Serie zu einem Klassiker macht.

Kein Wunder, dass sie für drei Emmys nominiert wurde.

„Friends“ ist so beliebt wie keine andere Sitcom

„Friends“ muss man natürlich kaum jemandem mehr vorstellen. Die Sitcom kennt man sogar fast schon, ohne sie gesehen zu haben. Vor exakt 30 Jahren, am 25. September 1994, ging sie bei NBC an den Start. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich die Serie zu einem globalen Kult-Phänomen und ist bis heute eine der beliebtesten Sitcoms der Welt. Die Serie prägte die Popkultur, insbesondere durch ikonische Zitate wie „We were on a break“ und die Frisuren von Jennifer Rachel Aniston, die in den 90ern jede haben wollte.

Mehr zum Thema Jake Gyllenhaal: Sexszenen mit Jennifer Aniston waren „Folter“ für ihn

Auch 30 Jahre nach der Erstausstrahlung ist „Friends“ immer noch extrem populär. Die Comedy wurde auf Streaming-Plattformen wie Netflix und HBO Max aufgenommen und wird auch von jüngeren Generationen begeistert gesehen. 2020 war „Friends“ sogar eine der meistgestreamten Serien weltweit und bot in der Corona-Zeit offensichtlich echtes Trostpotenzial.

Der Text zur „Friends“-Folge stammt aus unserer Liste der 100 besten TV-Episoden.