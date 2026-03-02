Fakt-Check: Sind Zendaya und Tom Holland bereits verheiratet?

Zendaya und Tom Holland könnten bereits verheiratet sein – zumindest, wenn man Stylist Law Roach Glauben schenkt. In einem Interview mit Access Hollywood bei den Actor Awards 2026 am Sonntag sagte Zendayas langjähriger Stylist: „Die Hochzeit hat schon stattgefunden“ – und fügte hinzu: „Ihr habt sie verpasst.“ Auf die Nachfrage „Ist das wahr?“ bestätigte Roach lachend: „Sehr wahr.“ Weitere Details – wann oder wo die Hochzeit stattgefunden hat – nannte er nicht.

Verlobung seit Januar 2025

ROLLING STONE hat die Repräsentanten von Zendaya und Holland um eine Stellungnahme gebeten.

Eine Quelle hatte Zendaya und Hollands Verlobung gegenüber ROLLING STONE im Januar 2025 bestätigt, nachdem die Schauspielerin über den roten Teppich der Golden Globes gelaufen war und dabei einen Ring an der linken Hand gezeigt hatte, der wie ein Verlobungsring aussah.

Zendaya und Holland machten ihre Beziehung 2021 öffentlich, nachdem sie erstmals 2017 gemeinsam in „Spider-Man: Homecoming“ zu sehen gewesen waren.

Privatsphäre als Prinzip

Das notorisch private Paar hat über die Jahre selten über seine Beziehung gesprochen – eine Hochzeit abseits des Rampenlichts wäre also durchaus charakteristisch für die beiden. Holland hatte in einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ erklärt, dass das Bewahren ihrer Privatsphäre bewusste Entscheidung sei.

„Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich schützen und so heilig wie möglich halten wollen“, sagte er 2023. „Wir glauben nicht, dass wir sie irgendjemanden schulden. Sie gehört uns, und sie hat nichts mit unserer Karriere zu tun.“

Zendaya wiederum schwärmte im vergangenen April in einem „Vogue“-Titelstory von Holland. „Wir waren beide noch sehr jung, aber meine Karriere lief schon irgendwie, und seine veränderte sich über Nacht“, sagte sie. „Eines Tages bist du noch ein Kind und hängst mit deinen Freunden in der Kneipe rum, und am nächsten Tag bist du Spider-Man. Ich habe irgendwie miterlebt, wie sich sein Leben vor seinen Augen verändert hat. Aber er ist damit wirklich wunderschön umgegangen.“