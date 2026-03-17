Zendaya reagiert auf KI-Hochzeitsfotos mit Tom Holland: „Viele Leute sind darauf reingefallen“

Zendaya hat sich zu den viralen Fotos geäußert, die ihre angebliche Hochzeit mit Tom Holland zeigen sollen, und klargestellt: „Die sind KI.“ Die Schauspielerin war bei „Jimmy Kimmel Live“ zu Gast, um für ihren neuen Film „The Drama“ zu werben, in dem auch Robert Pattinson mitspielt – und musste sich dabei den jüngsten Gerüchten stellen.

Anfang des Monats hatte Zendayas Stylist Law Roach gegenüber „Access Hollywood“ erklärt: „Die Hochzeit hat bereits stattgefunden“, und hinzugefügt: „Ihr habt sie verpasst.“ Zendaya ließ offen, ob das der Wahrheit entspricht, antwortete aber auf Jimmy Kimmels Fragen zu den kursierenden Fotos der angeblichen Zeremonie.

„Ich bin sicher, Sie wissen, dass das Internet wegen Geschichten, Sie seien tatsächlich mit Tom verheiratet, völlig ausgerastet ist“, sagte Kimmel.

KI täuschte sogar Freunde

„Wirklich?“, konterte Zendaya. „Ich habe davon nichts mitbekommen.“ Kimmel fragte daraufhin nach den KI-generierten Hochzeitsfotos von ihr und Holland.

„Viele Leute sind darauf reingefallen“, sagte Zendaya. „Als ich ganz normal im Alltag unterwegs war, kamen Leute zu mir und sagten: ‚Oh mein Gott, deine Hochzeitsfotos sind wunderschön‘ – und ich so: ‚Babe, das ist KI. Die sind nicht echt.’“

Sie fügte hinzu, dass auch viele Menschen aus ihrem engsten Umfeld die Bilder für real gehalten hätten und verärgert gewesen seien, keine Einladung bekommen zu haben.

Verlobung bestätigt, Ehe offen

Eine Quelle hatte ROLLING STONE im Januar 2025 die Verlobung von Zendaya und Holland bestätigt, nachdem die Schauspielerin über den roten Teppich der Golden Globes gelaufen war und dabei einen Ring am linken Ringfinger präsentierte, der wie ein Verlobungsring aussah. Das Paar hatte seine Beziehung 2021 öffentlich gemacht, nachdem es erstmals 2017 gemeinsam in „Spider-Man: Homecoming“ zu sehen gewesen war.

Bei den Oscars am Sonntag wurde Roach gefragt, ob er seine Aussagen über die angebliche Hochzeit von Zendaya und Holland richtigstellen wolle. „Nein, ich habe gesagt, was ich gesagt habe“, antwortete der Stylist.

In „The Drama“, das im April in die Kinos kommt, spielen Zendaya und Pattinson ein verlobtes Paar, das kurz vor der Hochzeit anfängt, Geheimnisse preiszugeben – und damit die Beziehung aufs Spiel setzt.

Über „The Drama“ und Spider-Man

„Was es so schwierig macht, überhaupt über den Film zu reden, ist, dass er so viele verschiedene Genres bedient“, sagte Zendaya zu Kimmel. „Er ist in vielerlei Hinsicht eine romantische Komödie, aber gleichzeitig auch ein Drama. Alle haben ihre ganz eigenen Gefühle, wenn sie das Kino verlassen – besonders wegen des großen Twists. Nach dem Schauen entstehen so viele Gespräche. Ich hoffe wirklich, dass die Leute es füreinander nicht spoilern, damit sie unvorbereitet reingehen und das Drama wirklich erleben können.“

Über die Dreharbeiten zu den Spider-Man-Filmen mit Holland sagte sie: „Das ist natürlich ein so wichtiger Teil unserer Geschichte, und wir sind bei diesen Filmen aufgewachsen. Es ist ein echtes Privileg, sie machen zu dürfen. Und ich weiß, wie sehr Tom die Rolle am Herzen liegt und dass er ihr gerecht werden will.“