Ohne Zendaya wäre Tom Holland komplett aufgeschmissen

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Tom Holland sagt, er könnte seine Karriere ohne Zendaya an seiner Seite nicht meistern.

Im Podcast „Good Hang with Amy Poehler“ sprach der Schauspieler darüber, wie es ist, mit Zendaya zusammenzuarbeiten – und wie ihr „furchtloser“ Ansatz seine eigene Arbeit inspiriert. „Sie ist einfach hundert Prozent dabei. So nach dem Motto: ‚Ich gebe hier alles’“, sagte Holland.

„Wenn man sie als Rue in ‚Euphoria‘ sieht, könnte sie kaum unterschiedlicher sein zu der Person, die sie im echten Leben ist. Und dann sieht man sie als Emma in ‚The Odyssey‘ – eine völlig andere Performance, aber mit genauso viel Absicht, Leidenschaft und Energie.“ Der Schauspieler fügte hinzu: „Ich glaube, sie ist die beste Schauspielerin, die es gerade gibt. Ich glaube wirklich, dass sie etwas Besonderes hat.“

Gemeinsam durch den Wahnsinn

Holland und Poehler sprachen auch darüber, was es bedeutet, einen Partner zu haben, der denselben Beruf ausübt. Holland schilderte, wie Zendaya ihm dabei hilft, sich in der „wilden Welt“ der Branche zurechtzufinden. „Es ist so schön, jemanden zu haben, der das auf so persönliche Weise versteht – damit ihr euch gegenseitig runterholt oder aufbaut“, sagte er. „Das ist ein Rettungsanker. Wirklich. Ich könnte mir nicht vorstellen, das alles ohne sie zu tun.“

Als konkretes Beispiel für die Vorteile ihrer Beziehung am Set schilderte Holland eine Situation beim Dreh des kommenden Films „Spider-Man: Brand New Day“ unter Regisseur Destin Daniel Cretton. Nachdem seine eigenen Szenen abgedreht waren und die Kamera auf Zendaya schwenkte, hielt Holland inne und überprüfte die Lage noch einmal.

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„Wir drehen ihre Einstellungen, und ich würde so etwas niemals einer Schauspielerin sagen, mit der ich nicht zusammen wäre“, erklärte Holland. „Also fragte ich sie: ‚Glaubst du, dass diese Szene funktioniert?‘ Und sie meinte: ‚Nein, ich glaube nicht, dass die Szene überhaupt funktioniert.‘ Also ging ich zu den Produzenten und fragte: ‚Glaubt ihr, dass die Szene funktioniert?’“

Szene neu geschrieben

Als die Produzenten bestätigten, dass die Szene überarbeitet werden müsse, wandte sich Holland an Regisseur Cretton: „Ich weiß, wir drehen schon seit Stunden, und es tut mir leid, das sagen zu müssen – aber ich glaube einfach nicht, dass diese Szene funktioniert. Was Z und ich fühlen sollen, das spüren wir im Moment nicht.“

Holland lobte Crettons „ruhige“ Reaktion auf seine Einwände: Der Regisseur unterbrach den Dreh, schrieb die Szene um und drehte sie am nächsten Tag neu. „Ich bin so froh, dass wir das getan haben, denn sie leuchtet im Film richtig auf – wirklich“, sagte Holland.

Zendaya und Holland, die sowohl bei „The Odyssey“ (wenngleich ohne gemeinsame Szenen) als auch bei „Brand New Day“ zusammengearbeitet haben, sind als Paar weitgehend zurückhaltend – scheuen aber nicht davor zurück, sich gegenseitig in der Öffentlichkeit zu loben. In einem Interview mit „Elle“ im Mai bezeichnete Zendaya die gemeinsame Arbeit am Set von „Spider-Man“ als „einen Traum“. Sie ergänzte: „Ich darf jeden Tag mit meinem besten Freund zur Arbeit gehen, mit dem Menschen, den ich liebe. Wir bringen unsere Hunde mit ans Set – das ist wie eine Familienangelegenheit. Wir sind mit diesen Filmen aufgewachsen! Es ist wie nach Hause kommen.“

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