Zu großer Ansturm bei Depeche Mode: Seite von Magenta Prio Tickets war nicht erreichbar

Am heutigen Donnerstag (13. Juli) um 10 Uhr begann der Prio-Vorverkauf für die Wintertournee von Depeche Mode 2024, die die Band im Vergleich zur Sommertour durch verhältnismäßig kleinere Locations führt. Login für die Warteschlange bei der Partnerseite von Ticketmaster, MagentaMusik Prio Tickets, war um 09:45 Uhr.

Schon beim Login gab es Probleme beim Aufrufen der Seite, zumindest für die zwei Berlin-Konzerte am 13. und 15. Februar 2024. Der berüchtigte Hinweis „Http/1.1 Internal Server Error 43531“ beim Fehlladen der Seite durfte da nicht fehlen. Zu den weiteren Härtefällen gehört „419 Page Expired“ als auch der Klassiker „die Website ist nicht erreichbar“.

Wer Tickets für Depeche Mode ergattern will, hat dazu auch am morgigen Freitag (14. Juli) beim Ticketmaster-Presale die Gelegenheit, bevor am Montag (17. Juli) der reguläre Vorverkaufsstart beginnt. Am Montag schon dürften dann auch alle sechs Deutschland-Auftritte ausverkauft sein.