Iggy Pop geht zwar weiterhin auf Tour, wird jedoch künftig nicht mehr stagediven. In einem Interview sagte der 75-Jährige, er ist an seinem Limit – habe aber kein Problem, wenn sich Besucher*innen seiner Konzerte in die Menge werfen.

In dem Gespräch mit „Billboard“ erzählte der Musiker außerdem: „Ich habe letztes Jahr ungefähr 40 Shows gegeben, ein paar Mal bin ich irgendwie ins Publikum hineingefallen und ein paar Mal bin ich herumgelaufen, aber ich bevorzuge es, auf der Bühne zu bleiben.“ Pop gestand sich auch ein, nicht mehr das Alter fürs Crowdsurfen zu haben: „Mittlerweile ist da zu viel Verschleiß. Ich würde verletzt werden.“

Pops neues Album „Every Loser“ erscheint am 6. Januar. Die Platte her er zusammen mit Andrew Watt geschrieben und produziert. Watt ist unter anderem für seine Zusammenarbeit mit Ozzy Osbourne bekannt.