Zustra covert 90er-Hit von Smoke City und geht im Dschungel baden

Als „This Must Be Underwater Love“ von Smoke City im Jahr 1995 erschien, hörten nicht all zu viele auf den von brasilianischen Grooves und Funk-Blitzern aufgebrezelten Upbeat-Song. Er wurde dennoch ein absoluter Hit, weil er zwei Jahre in einer Levi’s-Werbung als Soundmix für einen Meerjungfrauenreigen verwendet wurde. Damals hatte Jeans-Werbung noch das Zeug, die Welt von einem Tag auf den anderen zum Träumen zu bringen.

Schneller durchstarten könnte nun Coverversion der Berliner Sängerin Zustra, die erst vor kurzem mit ihrem düster funkelnden und reichlich komplexen Dreampop-Debüt „The Dream Of Reason“ begeisterte. Interpretiert als sommerlich verwitterter TripHop-Hybrid mit Spritzern von Acid-Jazz und – schon allein wegen der brasilianischen Vorlage – Bossa Nova, treibt es Zustra als verführerisches Nymphenwesen im Video zum Track mitten in den Regenwald. Bekanntlich auch ein metaphorischer Ort, an dem einem durchaus in symbolischer Form Verdrängtes und Verträumtes begegnen kann.

Der besondere Clou: Die Sängerin hat die portugiesischen Zeilen des Liedes in ihre Muttersprache Kroatisch übersetzt. Für Zustra, die manchen Leser:innen als Autorin von MUSIKEXPRESS kennen und als Kulturjournalistin, Schriftstellerin und Dozentin arbeitet, ist die erste Single ihres neuen Albums „I am Water“ ein Traumprojekt: “Dieser Song ist seit meiner Kindheit eines meines Lieblingslieder. Ich glaube, mein kompletter Kreislauf ist auf diesen Beat geeicht. All die auftauchenden Geräusche klingen wie aus einer anderen Welt, überall pocht und flimmert es aufs Sinnlichste, dazu diese kapriziöse Art, mit der Nina Miranda singt, als wäre alles pure Ironie – unendlich betörend.“

Auch die Gecoverte, Nina Miranda, ist bereits Fan – “She is a great singer and artist, very moving!”. Dem haben wir nicht viel hinzuzufügen.