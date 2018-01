Zwillinge: Laura Dern und Kimchee, der Hund

@kimcheethemaltipoo ist ein Instagram-Account, der sich mit einem Hündchen in vielen verschiedenen Outfits befasst. Doch in einem Foto entdeckte einer Twitter-Userin etwas Neues: eine Ähnlichkeit mit Laura Dern! Natürlich teilte sie ihre Entdeckung, und viele andere Twitter-Nutzer stimmten ihr zu.

This dog looks like Laura Dern https://t.co/3QI7eA41Zx pic.twitter.com/YIqkmJZKc8 — Margaret Lyons (@margeincharge) January 23, 2018

Viele Menschen antworteten, und einer gab dem Hund sogar eine neue Frisur, um sie mehr nach Laura Derns jüngster Rolle, General Holda in „Die letzten Jedi“, aussehen zu lassen.

Zu guter letzt meldete sich die Schauspielerin selbst, und siehe da, selbst sie sieht Ähnlichkeiten– „Hätte sie Renata in ‚Big Little Lies‘ spielen sollen?“ schrieb Dern auf Twitter, als Anspielung auf ihre Rolle in der HBO-Miniserie aus dem vergangenen Jahr.