The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

ZZ Top haben bekannt gegeben, dass der langjährige Schlagzeuger Frank Beard aus gesundheitlichen Gründen „vorübergehend von der aktuellen Tour der Band zurückgetreten“ ist. Jetzt muss Billy Gibbons erstmal allein die Stellung halten, on the road mit Gastmusikern.

Laut dem Management der Band erfordert Beards nicht näher bezeichneter Gesundheitszustand „kurzfristig seine volle Konzentration“. „Frank Beard freut sich auf eine baldige Genesung“, fügten sie hinzu.

Die Nordamerika-Tour selbst läuft bis zum 23. August

Die Band meldete sich in den sozialen Netzwerken. „Shelter Music Group, das Management von ZZ Top, hat Folgendes bekannt gegeben. Der Drummer der Band, Mr. Frank Beard, zieht sich vorübergehend von der aktuellen Tour zurück. Er will sich um ein gesundheitliches Problem kümmern, das seine Aufmerksamkeit in naher Zukunft erfordert. Beard und die ZZ-Top-Mitglieder Billy F. Gibbons und Elwood Francis haben den aus Texas stammenden John Douglas für die Zwischenzeit engagiert. Er ist langjähriges Tech-Mitglied, Percussionist und Schlagzeuger. Mister Douglas pflegt eine engere Beziehung zu Beard und den Bandkollegen. Er hat bereits in der Vergangenheit mit der Gruppe zusammengearbeitet. [Douglas sprang tatsächlich ein, als Frank 2002 in Paris eine Not-Blinddarmoperation hatte]. Frank Beard hofft auf eine schnelle Genesung.“

ZZ Top – bestehend aus Beard, dem Gitarristen/Sänger Billy Gibbons und dem Bassisten Elwood Francis, der den verstorbenen Dusty Hill im Jahr 2021 ersetzte – startete Anfang des Monats ihre „Elevation Tour“. Ihr nächster Auftritt ist für den 18. März in Hiawassee, Georgia, geplant. Die Nordamerika-Tour selbst läuft bis zum 23. August.

Die Band wird also ihre verbleibenden Shows mit ihrem langjährigen Drum-Techniker John Douglas fortsetzen, der für Beard einspringt. Douglas ist seit mindestens 20 Jahren Teil der Live-Crew der Band, da er bereits 2002 für Beard eingesprungen ist, als der Schlagzeuger sich einer Notoperation am Blinddarm unterziehen musste.

Frank Beard hat Hits wie „Legs“, „Sharp Dressed Man“, „Gimme All Your Lovin’“ und „Tush“ mitgeschrieben

Obwohl er nicht der Gründungsschlagzeuger der Band ist – dieser Titel geht an Dan Mitchell, der in Gibbons‘ früherer Band Moving Sidewalks spielte und bei ZZ Tops erster Single „Salt Lick“ Schlagzeug spielte – ist Beard seit über 55 Jahren Schlagzeuger bei ZZ Top. Von ZZ Tops erstem Album im Jahr 1971 bis hin zu La Futura aus dem Jahr 2012. Er hat Hits wie „Legs“, „Sharp Dressed Man“, „Gimme All Your Lovin’“ und „Tush“ mitgeschrieben.