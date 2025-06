ZZ Top: So macht sich Frank Beard ready für fulminantes Comeback

ZZ Top haben am bekannt gegeben, dass Frank Beard nach seiner Auszeit aufgrund von damals noch nicht näher bezeichneten „gesundheitlichen Problemen“ wieder zur Band zurückkehren und die Sommertournee mit ihnen fortsetzen wird.

Sommertournee 2025 startet mit vollständiger Besetzung

Beard hatte die letzten beiden Monate der ZZ-Top-Konzerte verpasst, nachdem er Probleme mit dem Fuß und dem Knöchel hatte, die inzwischen behoben sind, wie die Band am Donnerstag bekannt gab. Der langjährige Schlagzeugtechniker der Band, John Douglas, sprang für Beard ein, der am 1. Juni in Victoria, British Columbia, wieder hinter dem Schlagzeug sitzen wird, wenn ZZ Top ihre Elevation Tour fortsetzt.

Billy Gibbons: „Wir haben Frank vermisst – Willkommen zurück!“

„Wir sind froh, dass Frank wieder bei Elwood [Francis, Bassist] und mir, BFG, ist“, sagte Sänger und Gitarrist Billy Gibbons in einer Erklärung. „Wir haben ihn vermisst und freuen uns darauf, wieder richtig loszulegen und mit ihm zu rocken, wie wir es seit einigen hundert Jahren tun. Seine vollständige Genesung ist ein Grund zum Feiern, und genau das haben wir vor, und zwar so lange es geht. Willkommen zurück, Partner!„

Beard fügte hinzu: „Es ist schön, wieder da zu sein. Wir sehen uns dort.“

Die Elevation Tour von ZZ Top ist bis in den Sommer hinein ausgebucht und reicht bis in den Oktober hinein, mit Stationen bei der Sturgis Motorcycle Rally am 1. August und dem Sea.Hear.Now Festival in Asbury Park, New Jersey, am 13. September.

Rückkehr eines ZZ-Top-Urgesteins mit symbolischer Bedeutung

Er ist zwar nicht der Gründungsmitglied der Band – dieser Titel gebührt Dan Mitchell, der in Gibbons‘ vorheriger Band Moving Sidewalks spielte und auf ZZ Top’s erster Single „Salt Lick“ Schlagzeug spielte – ist Beard seit über 55 Jahren Schlagzeuger von ZZ Top, von ZZ Top’s First Album im Jahr 1971 bis zu La Futura aus dem Jahr 2012, und hat Hits wie „Legs“, „Sharp Dressed Man“, „Gimme All Your Lovin’“ und „Tush“ mitgeschrieben.