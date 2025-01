Neue Musik von ZZ Top und Billy Gibbons in der Pipeline

Mit „Livin‘ It Up Down in Texas“ hat Billy Gibbons mit seiner Band, The BFG’s, bereits vorgelegt. Nun deutete der Musiker an, dass die Single nur der Auftakt für weitere neue Lieder ist, die in diesem Jahr erscheinen werden. Auch mit ZZ Top will er 2025 neues Material herausbringen.

„Wir waren im Studio und haben an neuem Material für BFG gearbeitet und mit Frank (Beard) und Ellwood (Francis) an einem ZZ-Top-Stück“, erzählte Gibbons „Ultimate Classic Rock“. Der neue Song, den der 75-Jährige als „kleinen Abstecher“ bezeichnet, feierte Premiere während des Staffelfinale der Serie „Landman“ (Paramount+).

Einen konkreten Stand zu den Arbeiten an neuer Musik konnte Gibbons auch nennen. Er sagte, dass die Aufnahmen für die anderen Projekte „etwa zur Hälfte abgeschlossen“ seien und fügte hinzu: „Ich vermute, dass 2025 sowohl bei den BFG als auch bei ZZ etwas Neues kommen wird.“

ZZ Top und Billy Gibbons sind erst einmal auf Tour

Ganz einfach werde es aber nicht, die neuen Stücke schnell fertig zu bekommen. Das liege, so Gibbons, vor allem daran, dass er und die BFG’s sowie auch ZZ Top einfach „gerne in den Tourbus steigen“. „Die Herausforderung besteht darin, Zeit zu finden, um alles in einem Aufnahmestudio zusammenzubringen.“ Angeblich gebe es auch Demos mit dem 2021 verstorbenen Dusty Hill. ZZ Top waren im vergangenen Jahr live in Deutschland zu sehen.

Die letzten neuen Veröffentlichungen sind allerdings schon eine kleine Ewigkeit her. Mit The BFG’s, zu denen nun auch Mike „The Drifter“ Flanigin am Keyboard und der neue Schlagzeuger Chris „Whipper“ Layton von Stevie Ray Vaughans Double Trouble gehören, brachten zuletzt vor vier Jahren die LP „Hardware“ heraus. Bei ZZ Top ist es sogar noch länger her. Seit „La Futura“ im Jahr 2012 gab es keine neue Platte.