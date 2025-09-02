20 ikonische Gitarren der Musikgeschichte

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Als Jimi Hendrix beim Monterey Pop Festival seine Stratocaster in Brand setzte, erklärte er dies als einen Akt der Liebe. „Man opfert die Dinge, die man liebt“, sagte er. „Ich liebe meine Gitarre.“ Die großen Gitarristen der Welt lieben zweifellos ihre Gitarren – Stevie Ray Vaughan ging sogar so weit, seine geliebte Sechs-Saitige als seine „erste Frau“ zu bezeichnen. Hier sind 20 legendäre und ikonische Gitarren, die für immer mit den Musikern verbunden sind, die sie geliebt haben.

Ikonische Gitarren sind weit mehr als nur Musikinstrumente – sie sind Zeitzeugen, Markenzeichen und oft stille Mitautoren weltbekannter Songs. Jede Kerbe im Holz, jeder Kratzer auf dem Lack erzählt eine Geschichte: von ausverkauften Arenen, verrauchten Clubs oder nächtelangen Studio-Sessions. Ob handgefertigte Einzelstücke oder legendäre Serienmodelle – ikonische Gitarren tragen die Seele ihrer Spieler in sich und prägen deren Sound oft über Jahrzehnte hinweg.

1 Eric Claptons „Blackie“ Claptons geliebte „Blackie“, eine modifizierte Fender Stratocaster aus den Fünfzigern, wurde aus Teilen von drei Strats zusammengesetzt, die der Gitarrist in den Siebzigern in einem Laden in Nashville gekauft hatte. Nachdem Clapton die Gitarre Mitte der Achtziger in den Ruhestand versetzt hatte, erzielte sie 2004 bei einer Auktion zugunsten von Crossroads – Claptons Reha-Zentrum – einen damals rekordverdächtigen Preis von 959.500 US-Dollar.

2 Neil Youngs „Old Black“ Die meisten elektrischen Gitarrenspuren von Neil Young wurden auf „Old Black“ eingespielt – einer Gibson Les Paul Goldtop aus den Fünfzigern, die er bereits 1969 eintauschte. Die Gitarre wurde im Laufe der Jahre mehrfach modifiziert und hat reichlich Abnutzungsspuren.

3 Bruce Springsteens Fender Esquire Oft fälschlich als Telecaster bezeichnet: Die naturbelassene Holzgitarre auf dem ikonischen Albumcover von Born to Run (1975) ist in Wahrheit eine stark modifizierte Fender Esquire aus den Fünfzigern.

4 Willie Nelsons „Trigger“ Seit über 40 Jahren spielt Willie Nelson eine Martin N-20 Konzertgitarre aus Nylon, die er „Trigger“ nannte – nach dem Pferd von Roy Rogers. Das berühmte Stück ohne Schlagbrett hat im Korpus inzwischen ein markantes, großes Loch. Nelson sagte einmal: „Wenn Trigger geht, höre ich auf.“