20 Menschen, von denen Sie nicht glauben werden, dass sie einen Grammy haben

Hier ist eine Liste von 20 Menschen, von denen Sie nicht glauben werden, dass sie Auszeichnungen haben, während die Regale von Snoop Dogg und Morrissey ohne Trophäen bleiben.

Martin Luther King Jr.

Einer der größten Redner aller Zeiten erhielt 1971 posthum eine Trophäe für das Beste Spoken-Word-Album für „Why I Oppose the War in Vietnam“. Bei jeder jährlichen Zeremonie hören wir einen Preisträger behaupten, dass er oder sie davon geträumt habe, eines Tages einen Grammy zu gewinnen. Dr. Kings Traum war ein wenig anders, aber er bekam seinen Grammy trotzdem. Irgendwo steckt darin eine Moral.

David Fincher

Der Regisseur von „Fight Club“ und „The Social Network“, David Fincher, machte sich zunächst als stilprägender Regisseur von Musikvideos für Künstler wie Madonna einen Namen, und — nach einem hässlichen Zusammenstoß mit 20th Century Fox während der Dreharbeiten zu seinem ersten Film „Alien 3“ — kehrte er dorthin zurück. Er ließ riesige Rolling Stones durch New York City stapfen in „Love Is Strong“, das 1995 Best Short Form Music Video gewann. Diese Atempause gab Fincher die Kraft, zu großen Kinofilmen zurückzukehren und Brad Pitt zu quälen.

Carl Sandburg

Aaron Copelands orchestrale Vertonung von Lincolns Worten wurde von allen möglichen Persönlichkeiten eingesprochen, von Walter Cronkite über Dr. J bis Margaret Thatcher – und klingt am Ende immer ziemlich genau so, wie das Lincoln Memorial aussieht. In seinen 80ern verlieh der dreifache Pulitzer-Preisträger, Dichter und Autor Carl Sandburg den zitierfähigen Worten des Präsidenten genau die richtige Portion volkstümlicher Gravitas. „A Lincoln Portrait“ gewann 1960 Best Spoken Word Album.

David Seville und die Chipmunks

1959 kam die Anerkennung der Branche früh für eine der vielseitigsten, eklektischsten und langlebigsten Gesangsgruppen der Nachkriegszeit, die drei Preise mit nach Hause nahm. Vorhersehbar erwiesen sich die späteren Ausflüge der Chipmunks in Disco, Country und Punk als zu herausfordernd für konservative Grammy-Wähler, obwohl ihre Gesangsstile möglicherweise einen nicht anerkannten Einfluss auf die beschleunigten Soul-Samples hatten, die Kanye Wests frühe Produktionsarbeit prägten.

Peter Bogdanovich

Nachdem er „The Last Picture Show“ inszeniert und eine enge Freundschaft mit Orson Welles geschlossen hatte, war die Ikone des „New Hollywood“, Bogdanovich, wirklich ein Mann ohne verbleibende Welten, die es zu erobern galt. Also drehte er eine vierstündige Dokumentation über Tom Petty. „Runnin‘ Down a Dream“ gewann 2008 Best Long Form Music Video.

Baha Men

Kritiker werfen NARAS oft Kurzsichtigkeit vor, doch 2001 erkannten die Grammy-Wähler vorausschauend, dass es nie eine zweite Gelegenheit geben würde, diese bahamaischen Junkanoo-Pioniere für „Who Let the Dogs Out“, ihren Beitrag zum Great American Jock Jam Songbook, zu würdigen. In jener Nacht hatten die Zweitplatzierten in der Kategorie Best Dance Recording, Eiffel 65, wirklich guten Grund, blau zu sein, da ba dee dabba da-ee dabba dee-a.

Al Franken

Der Komiker, der zum Senator wurde, gewann 1997 Best Comedy Album und 2004 Best Spoken Word Album. Leider wurde Frankens Aufnahme seines jüngsten Werks, „S. 1940: A bill to provide reimbursement under the Medicaid program to individuals and entities that provide voluntary non-emergency medical transportation to Medicaid beneficiaries for expenses related to no-load travel“, zu spät veröffentlicht, um für die Auszeichnungen 2014 berücksichtigt zu werden.

Tia Carrere

Sicher, für uns wird sie immer Cassandra Wong aus „Wayne’s World“ bleiben. Und sicher, sie wurde bei „Celebrity Apprentice“ gefeuert, weil sie kein besseres virales Mop-Video als Lou Ferrigno machen konnte. (Oh, als ob Sie das gekonnt hätten.) Aber wissen Sie, wie viele Grammys Donald Trump hat? [Schnell Wikipedia geprüft; erleichtert geseufzt.] Keinen! Carrere gewann 2009 und erneut 2011 Best Hawaiian Music Album.

Sen. Everett Dirksen

Nichts begeistert Grammy-Wähler so sehr wie sprechende Senatoren. Die Single „Gallant Men“, in der der Republikaner aus Illinois (1951 bis 1969) Plattitüden über einem martialischen Trommelschlag intonierte, war 1967 ein kleiner Top-40-Hit und klang wahrscheinlich nicht völlig fehl am Platz neben den Moody Blues mit „Nights in White Satin“. Das dazugehörige LP gewann 1968 Best Spoken Word Album.

Barack Obama

Hätte der Job als POTUS nicht funktioniert, hätte sich Obama vielleicht in eine alternative Karriere als regelmäßiger Grammy-Gewinner gefügt — so etwas wie die Alison Krauss des US-Senats — und gewann die Trophäe für Best Spoken Word Album 2006 („Dreams of My Father“) und 2008 („The Audacity of Hope“). Aber es war sicher eine schlechte Entscheidung, Bill Ayers 2006 den Preis für ihn entgegennehmen zu lassen.

Starland Vocal Band

Milli Vanilli und A Taste of Honey sind die üblichen Pointen, wenn es darum geht, diese wohl verspottenswerteste aller Kategorien zu verspotten, aber lassen Sie uns (heh, heh) die gemischte Eunuchen-Truppe hinter „Afternoon Delight“ feiern — das „Let’s Get It On“ der Windex-Werbespots und Gewinner von Best New Artist 1977. Es reicht fast aus, sich zu wünschen, die Jungs hinter „Play That Funky Music“ hätten stattdessen gewonnen.

Sam Kinison

Der Tod ist die beste PR-Kampagne, und so verlieh NARAS diesem launischen Bündel hochspannender Kontroverse 1995 posthum den Preis für Best Comedy Album — eine Ehre, die in vier der vorherigen fünf Jahre an die biederen klassischen Parodien von P.D.Q. Bach gegangen war. Wobei man den Nachhall von Kinisons „Rap Sucks“-Bit bei einigen Grammy-Wählern nicht ausschließen kann.

Earvin „Magic“ Johnson

Seit seinem Rücktritt vom Basketball hat Magic Johnson viele Dinge getan, nicht alle gut oder aus leicht nachvollziehbaren Gründen, doch seine Rolle in der AIDS-Aufklärung und -Fürsprache kann nicht hoch genug gelobt werden. Fast sicher der einzige gescheiterte Talkshow-Moderator/Prepaid-MasterCard-Sponsor/Kinobetreiber/NBA-TV-Kommentator/Starbucks-Franchisenehmer auf dieser Liste. Sein „What You Can Do to Avoid AIDS“ gewann 1993 Best Spoken Word Album.

Todd McFarlane

Ihr jungen Leute mögt es nicht glauben, aber in den späten Neunzigern war ein umfangreiches Wissen über Comic-Details nicht unbedingt ein sozialer Vorteil. Korn war das egal — sie waren nerdig, als nerdig noch nicht cool war. Sie engagierten den kanadischen Künstler und Spawn-Schöpfer Todd McFarlane für ihr Video „Freak on a Leash“, das 2000 Best Short Form Music Video gewann.

Betty White

Nur weil die nerdigeren Ecken des Internets die über neunzigjährige White etwas gönnerhaft als ihre alte Lieblingsperson adoptiert haben, heißt das nicht, dass sie keine Anerkennung für ein wertvolles historisches Dokument verdient hätte — ihre Lesung ihres Buches „If You Ask Me (And of Course You Won’t)“, das 2012 Best Spoken Word Album gewann.

Jahrhunderte von jetzt an werden die humanoiden Kakerlaken, die unseren Planeten erben, aus dieser Aufnahme lernen, wie es wirklich war, an „Hot in Cleveland“ zu arbeiten — falls Betty nicht noch lebt, um es ihnen persönlich zu erzählen.

Robert Guillaume

Ja, er ist vor allem als TV-Benson, Amerikas Lieblingsbutler/Vizegouverneur, bekannt, aber wer jene ganz besondere Weihnachtsfolge gesehen hat, in der sich Gouverneur Gatlings Stab um das Klavier versammelte und Guillaume eine kraftvolle Version von „Oh Holy Night“ darbot, weiß, dass er singen kann. Es stellt sich heraus, dass er auch für Kinder erzählen kann, als Rafiki das Mandrill, was ihm 1995 einen Best Spoken Word Album for Children für „The Lion King Read-Along“ einbrachte.

Joaquin Phoenix

Der rätselhafte Schauspieler Phoenix und Grammy-Magnet T-Bone Burnett stellten den Gewinner von 2006 für Best Soundtrack Album zusammen, die Musik zum Johnny-Cash-Biopic „Walk the Line“. Es bestand größtenteils daraus, dass der Schauspieler die Songs des Man in Black sang — eine Art bürgerliches Kidz Bop.

Robert Rauschenberg

Albumcover können Kunstwerke sein, aber kann ein Kunstwerk ein Albumcover sein? Keine Ahnung, aber selbst wenn die stärkste Konkurrenz nicht eine illustrierte Jukebox auf einer Foreigner-Kompilation gewesen wäre, hätte das Design dieses Proto-Pop-Visionärs für Talking Heads’ „Speaking in Tongues“ — drei unterschiedlich gefärbte transparente Scheiben, die gedreht werden, um verschiedene Collagen zu erzeugen — selbst den schlampigsten Banausen überzeugt.

Zach Braff

Braff nervt uns nun schon so lange, dass es schwerfällt, sich daran zu erinnern, wann man ihm zum ersten Mal begegnet ist und wie sofort nervig er war. Dennoch bleibt der von Braff produzierte „Garden State“-Soundtrack (Gewinner 2005 für Best Compilation Soundtrack) ein echtes historisches Dokument, eine Momentaufnahme der Zeit, als Indie-Rock zu „Indie“ wurde, der folkige Kammer-Pop-Soundtrack zu unzähligen lebensverändernden iPhone-Werbespots.

Mikael Gorbatschow, Bill Clinton und Sophia Loren

Die Grammys lieben Prokofjews Kindergeschichte „Peter and the Wolf“ (Patrick Stewart gewann 1996 eine Auszeichnung für seine Erzählung). Aber Sie haben die Komposition, die Ihnen beigebracht hat, wie ein Fagott klingt, erst wirklich gehört, wenn Sie sie von zwei großen Weltführern erzählt bekommen haben.

Oh, und Bill Clinton auch. Ihre Version von 2004 schlug „Harry Potter“ und gewann einen Preis für Best Spoken Word Album for Children. Die kommende Version mit Putin/Bush/Angie Dickinson ist ein früher Favorit für 2016.