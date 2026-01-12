Diesen Smiths-Klassiker hatte Morrissey 29 Jahre lang nicht gespielt

Nach einem holprigen Start, bei dem er zwei Shows kurzfristig absagte, eröffnete Morrissey schließlich am Samstagabend seine US-Tour 2026 im Boeing Center at Tech Port in San Antonio, Texas. Vom kommenden Album „Make-Up Is a Lie“ war nichts zu hören, und er spielte weitgehend dieselbe Mischung aus Klassikern wie im vergangenen Jahr.

Zynischer Blick auf Musikindustrie und Fan-Kultur

Doch fünf Songs nach Beginn überraschte er das treue Publikum mit „Paint a Vulgar Picture“ vom Smiths-Album „Strangeways, Here We Come“ aus dem Jahr 1987. Seit 1997 hatte er dieses Lied nicht mehr auf einer Konzertbühne gespielt.

Der Song ist ein schmerzhaft zynischer Blick auf Musikfan-Kultur, die Plattenindustrie und darauf, wie tragische Todesfälle von gierigen Managern zu Geld gemacht werden. „Beim Treffen der Plattenfirma“, singt Morrissey. „In ihren Händen endlich ein toter Star / Doch sie können dich in meinen Augen niemals beschmutzen / Sie können dich jetzt nicht mehr berühren / Nein, sie können dir nicht wehtun, mein Liebling / Sie können dich nicht berühren, nein.“

Der Zeitpunkt war etwas merkwürdig, da dies Morrisseys erstes Konzert war, seit er einen Vertrag mit Warner/Sire für die Veröffentlichung von „Make-Up Is a Lie“ unterzeichnet hatte. In den vergangenen Jahren hatte er wiederholt beklagt, dass kein Label das Album veröffentlichen wolle, das er Anfang 2023 aufgenommen hatte.

Morrissey über Zensur und Meinungsfreiheit

„Wie Sie wissen, will niemand meine Musik mehr veröffentlichen“, sagte er dem Publikum bei einem Konzert 2024 in Newark. „Wie Sie wissen, weil ich ein führender Verfechter der Meinungsfreiheit bin. In England ist sie zumindest inzwischen kriminalisiert. Man kann in England nicht frei sprechen. Wenn Sie mir nicht glauben, gehen Sie hin. Äußern Sie eine Meinung, und Sie landen im Gefängnis. Es ist sehr, sehr schwierig.“

„Paint a Vulgar Picture“ war einer von fünf Smiths-Songs, die er in San Antonio spielte. Die anderen waren „There Is a Light That Never Goes Out“, „How Soon Is Now?“, „I Know It’s Over“ und „Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me“. Über viele Jahre hinweg war es üblich, bei Morrissey-Konzerten nur zwei oder drei Smiths-Songs zu hören. In letzter Zeit hat er diese Zahl jedoch deutlich erhöht. Bei einigen Konzerten im vergangenen Jahr spielte er sogar sieben davon.

Tourfortsetzung mit ungewissem Ausgang

Morrisseys Tour soll am Dienstagabend in Oklahoma City fortgesetzt werden – zumindest ist das derzeit der Plan. Er hat die unglückliche Angewohnheit, Shows oder sogar ganze Tourabschnitte ohne große Erklärung oder Vorwarnung abzusagen. Im Jahr 2025 strich er 32 von 63 geplanten Konzerten. Einer Zählung zufolge gibt es in Morrisseys Karriere insgesamt 404 Konzerte, die er entweder absagte oder vorzeitig beendete.

Worauf sich Morrissey-Fans jedoch verlassen können, ist das Erscheinen von „Make-Up Is a Lie“ am 6. März. Das Album enthält elf brandneue Songs sowie eine Coverversion des Roxy-Music-Klassikers „Amazona“. Der Titelsong wurde bereits veröffentlicht.