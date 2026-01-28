22 Bahnen Gewinnspiel: Film-Pakete mit Poster, Buch und DVD gewinnen

Am 23. Januar 2026 erscheint die Romanverfilmung „22 Bahnen“ nach dem gleichnamigen Bestseller von Caroline Wahl für das Heimkino. Auf DVD und Blu-Ray ist der Film bereits erhältlich – nicht einmal fünf Monate nach dem Kinostart im September 2025. Der ROLLING STONE verlost exklusiv vier Pakete mit signiertem Poster der Autorin, der Buchausgabe von „22 Bahnen“ sowie DVD/Blu-Ray. Die Filmfassung enthält Bonusmaterial, darunter Interviews und B-Roll.

Vom Bestseller zur Leinwand

Regie führte Mia Maariel Meyer (bekannt durch „Die Saar“ und „Transatlantic“), das Drehbuch schrieb Elena Hell („Sisi“). In den Hauptrollen spielen Luna Wedler, Zoë Baier, Jannis Niewöhner und Laura Tonke. Die literarische Vorlage zählte 2023 monatelang zu den meistverkauften Titeln.

Worum es geht

Der Film erzählt von Tilda, die zwischen Verantwortung und eigenen Träumen zerrieben wird. Sie kümmert sich um den Haushalt, ihre jüngere Schwester Ida und die alkoholkranke Mutter, während sie Mathematik studiert. Trotz eines Promotionsangebots in Berlin bleibt sie aus Pflichtgefühl in der Kleinstadt. Schuldgefühle wegen eines früheren Todesfalls und familiäre Krisen belasten sie zusätzlich. Erst durch Konflikte, Krankheit und Gespräche erkennt Ida, dass Tilda gehen darf – und soll.

So nehmen Sie teil

Wer teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de. Im Betreff bitte die Stichworte „22 Bahnen Gewinnspiel“ angeben. Die E-Mail sollte außerdem Name, Adresse und Telefonnummer enthalten. Teilnahmeschluss ist der 11.02.2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!