Kino 2026: Die 50 meisterwarteten Filme

Wie ein weiser Mann einmal sagte , ist nun ein neues Jahr angebrochen – was bedeutet, dass wir eine ganze Menge neuer Filme erwarten dürfen. Wir haben uns angesehen, was in den nächsten 12 Monaten in die Kinos und auf die Streaming-Plattformen kommt. Und 50 Titel ausgewählt, die uns wahrscheinlich begeistern, mitreißen, bewegen und für viel Aufsehen sorgen werden.

Von einem groß angelegten Elvis-Konzert-Dokumentarfilm in IMAX bis hin zu Charli XCXs metafiktionalem Porträt eines Popstars unter Druck. Einer Fortsetzung von Once Upon a Time in Hollywood bis hin zu neuen Kapiteln in den Sagas Star Wars, Dune und Avengers. Christopher Nolan, der sich an The Odyssey wagt, bis hin zu einer brandneuen Interpretation von Wuthering Heights.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Must-Sees des Jahres 2026 wissen müssen. (Die Termine können sich nicht nur ändern, sondern werden sich in einigen Fällen mit ziemlicher Sicherheit auch ändern.)

„28 Years Later: The Bone Temple” (16. Januar)

Wir mussten fast 18 Jahre lang warten, um einen neuen Teil von Danny Boyles 28 Days Later -Reihe zu bekommen. Aber auf die Fortsetzung von 28 Years Later aus dem letzten Jahr mussten wir nur sieben Monate warten. Dieser neueste Teil der Reihe folgt Alfie Williams‘ mutigem jungen Helden Spike, der sich den sogenannten Jimmys anschließt, einer wilden Bande von Übeltätern in Trainingsanzügen, die wir am Ende des vorherigen Films kennengelernt haben. Jack O’Connell spielt den Anführer der Jimmys; Eleanor the Great‘s Erin Kellyman ist seine Stellvertreterin; und Rafe Fiennes kehrt als ehemaliger Arzt zurück, der versucht, einen infizierten „Alpha“-Supermenschen zu zähmen. Nia DaCosta (Hedda) tritt anstelle von Boyle als Regisseurin an.

„The Moment“ (30. Januar)

Erinnern Sie sich noch daran, wie Charli XCX und „Brat Summer“ das Jahr 2024 dominierten? Die Singer-Songwriterin ist nun bereit, Ihnen einen Einblick aus erster Hand zu geben, wie es war, im Auge dieses Pop-Superstar-Sturms zu stehen, und zwar in Form einer frechen metafiktionalen Komödie! Der Regisseur, Co-Autor und langjährige Charli-Mitarbeiter Aidan Zamiri (er drehte die Videos zu „Guess” und „360” ) beschrieb diese Faux-Chronik der Hitmacherin auf Tournee als eine „ alternative Geschichte der Brat-Ära … wenn sie alle falschen Entscheidungen getroffen hätte”. Wir sind überzeugt. Alexander Skarsgård spielt den heißesten Regisseur der Stadt, der engagiert wurde, um alles zu dokumentieren. Rachel Sennott, Kate Berlant, Rosanna Arquette, Jamie Demetriou und Hailey Gates spielen die Nebenrollen. Wir gehen davon aus, dass uns dieser Film wie ein Defibrillator schockieren wird.

„Send Help“ (30. Januar)

Er (Dylan O’Brien) ist der Arschloch-Chef aller Arschloch-Chefs, ein Unternehmens-Bro, der nichts dabei findet, seine Mitarbeiter zu demütigen. Sie (Rachel McAdams) ist eine altmodische Junior-Vizepräsidentin, die oft Ziel seiner Spottattacken ist. Als ein Flugzeugunfall während einer Geschäftsreise beide auf einer einsamen Insel strandet, kehrt sich jedoch aufgrund ihrer überraschenden Fähigkeiten als Überlebenskünstlerin das Machtverhältnis um – und verwandelt diese „Cast Away“-Situation im Grunde genommen in ein Horrorszenario voller Gemetzel. Bonus: Kein Geringerer als der großartige Sam Raimi („The Evil Dead“, „Drag Me to Hell“) inszeniert diesen Rachethriller.

„Pillion“ (6. Februar)

Colin (Harry Melling) ist ein schüchterner junger Mann, der mit seinen Eltern in einem Vorort im Südosten Londons lebt und sich damit begnügt, seine Zeit mit seinem Barbershop-Quartett zu verbringen. Dann trifft er Ray (Alexander Skarsgård), einen großen, gutaussehenden schwulen Biker, der auf BDSM steht und beschließt, dass Colin der perfekte Unterwürfige wäre. Das Spielfilmdebüt des Drehbuchautors und Regisseurs Harry Lighton sorgte bei seiner Premiere in Cannes im vergangenen Frühjahr für Aufsehen, und seine herrlich subversive Romantikkomödie hat das ganze Jahr über auf den Festivals für Furore gesorgt. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, selbst zu sehen, worum es bei all dem Trubel geht.

„Scream 7“ (6. Februar)

Ehrlich gesagt sind wir überrascht, dass die ehrwürdige Horror-Reihe überhaupt einen siebten Teil hervorgebracht hat, angesichts all der „kreativen Umgestaltungen“, der vielen Dramen hinter den Kulissen und des Weggangs – freiwillig oder unfreiwillig – von Talenten.

Aber die Serie scheint sich wieder aufgerappelt zu haben, hat sich den Staub abgewischt und eine Reihe von O.G. Scream-Leuten engagiert, darunter den Filmemacher Kevin Williamson, Neve Campbell und Courtney Cox; auf der IMDb-Seite des Films sind auch David Arquette, Matthew Lilliard und Scott Foley aus Scream 3 in der Besetzung aufgeführt. Wir vermuten, dass die Handlung davon handelt, dass Campbells Überlebende sich mit der Rückkehr von Ghostface auseinandersetzen muss, der ihr Leben erneut zur Hölle macht. Ihr wisst schon, wie das läuft.

„Wuthering Heights“ (14. Februar)

„Heeeeeeathcliffff, ich bin es, Cath-yyyyy, ich bin nach Hause gekommen, mir ist so kalt!!!“ Emily Brontës Roman über Liebe und Tod in den Mooren von Yorkshire wird erneut verfilmt – diesmal jedoch unter der Regie von Emerald Fennell, der Filmemacherin hinter „Promising Young Woman/Saltburn“, und mit zwei superheißen A-List-Stars in den Rollen des von allen Bücherfreunden geliebten Paares unglücklicher Liebender. (Nichts für ungut, Romeo und Julia!)

Jacob Elordi, alias der Star aus „Euphoria“, „Frankenstein“ und deinen Träumen, dürfte als Heathcliff die grüblerische Sinnlichkeit einbringen, und Margot Robbie, alias Barbie, Harley Quinn und mehrfach Oscar-nominiert, legt als erstes Paar der Gothic-Literatur ihre Hand an ihre vor Lust feuchte Stirn. Wir haben Gerüchte gehört, dass, wann immer Sie den Trailer online ansehen, jeder Wasserkocher im Umkreis von 100 Metern um Ihren Laptop einfach von selbst zu kochen beginnt.

„EPiC: Elvis Presley in Concert” (20. Februar)

Als Baz Lurhmann für seine Elvis-Biografie recherchierte, stieß er in einem Archiv in einer Salzmine in Kansas auf ungenutztes Filmmaterial aus zwei Konzertfilmen aus den frühen 1970er Jahren (Elvis: That’s the Way It Is und Elvis on Tour). Einige davon waren zusätzliche Aufnahmen von Auftritten, andere waren unverfälschte Clips von Presley hinter der Bühne – und in Lurhmanns Kopf war all das Material für einen ganz anderen Dokumentarfilm über den King of Rock & Roll. Wirklich episch. Der Film läuft ab dem 20. Februar in den IMAX-Kinos (!) und kommt am 27. Februar in die Kinos.

„How to Make a Killing” (20. Februar)

Als Beckett Redfellow noch ein kleiner Junge war, erzählte ihm seine Mutter, dass er tatsächlich mit der reichen und berühmten Familie Redfellow verwandt sei – man stelle sich eine Mischung aus den Rockefellers und den Murdochs vor, nur noch reicher. Aber seine Mutter war von ihrer Familie verstoßen worden, als sie mit ihm schwanger wurde, und deshalb wuchs er in armen Verhältnissen auf.

Nichtsdestotrotz wäre der Junge der Siebte in der Erbfolge des Familienvermögens. Ein paar Jahrzehnte später möchte der mittlerweile erwachsene Beckett (Glen Powell) den Prozess mit allen Mitteln beschleunigen. Der Titel „Killing“ ist nicht ohne Grund gewählt, Leute. Margaret Qualley, Ed Harris, Topher Grace, Zach Woods und Bill Camp spielen die Nebenrollen. Regie führt John Patton Ford (Emily the Criminal).

„Man on the Run“ (27. Februar)

Es gibt da diesen Typen aus Liverpool namens Paul, der zusammen mit seinen Kumpels eine Rockband gründet. Lange Rede, kurzer Sinn: Sie werden ziemlich erfolgreich. Alle lieben sie. Dann trennt sich das Quartett. Was soll dieser talentierte Kerl jetzt tun?

Morgan Nevilles Dokumentarfilm zeichnet Paul McCartneys Karriere nach den Beatles nach, von seinen ersten Aufnahmen nach der Trennung der Fab Four bis zur Gründung der Gruppe Wings. Wenn Sie zu den Macca-Fans gehören, die sein Soloalbum „Ram“ lieben und alle Texte von „Magneto and Titanium Man“ auswendig kennen, ist dieser Film genau das Richtige für Sie.

„The Bride!“ (6. März)

Die Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter) verleiht The Bride of Frankenstein ihre eigene, einzigartig verdrehte Note, indem unser Hauptdarsteller/Monster Frankie (Christian Bale) seinen Schöpfer bittet, ihm eine Gefährtin zu verschaffen. Er bekommt daraufhin eine Braut (Jessie Buckley) geschenkt, die sich als perfekte Komplizin erweist.

Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Haben wir schon erwähnt, dass die Geschichte ins Chicago der 1930er Jahre verlegt und zu einer Art altmodischem Gangsterfilm umgestaltet wurde, in dem das Paar einen Amoklauf à la Bonnie und Clyde veranstaltet? Und dass es auch Musical-Einlagen gibt? Die Kombination aus einer wahrhaft entfesselten Buckley – deren Darstellung in Hamnet nach wie vor das Erschütterndste ist, was wir seit Ewigkeiten gesehen haben – und dem Ausrufezeichen im Titel lässt vermuten, dass dieser Film besonders verrückt werden wird.

