3 CDs: Miles-Davis-Boxset wird veröffentlicht

Am 16. September erscheint ein Miles-Davis-Boxset mit bisher unveröffentlichtem Material. „That’s What Happened 1982-1985: The Bootleg Series Vol. 7“ wird als 3-CD-Set, als 2LP-Version und im digitalen Format erscheinen.

Die ersten beiden CDs gestatten einen Blick hinter die Kulissen. Zu hören ist bislang unveröffentlichtes Studiomaterial aus den Aufnahmesessions des 1983er-Albums „Star People“ sowie der 1985er-Platte „You’re Under Arrest“. Die dritte CD bietet den Livemitschnitt eines Miles-Davis-Konzerts in Montreal.

CD, Vinyl und Online

Die Edition wird in einem Slipcase geliefert. Dazu sind die einzelnen CDs in Mini-Albumhüllen verpackt. Im Package ist ebenfalls ein Booklet mit Liner Notes und neue Interviews mit Miles‘ musikalischen Mitstreitern der 80er Jahre zu finden.

Die drei CDs umfassende Kollektion kann hier bereits vorbestellt werden und die Vinyl-Fassungen gibt es hier. Der erste Titel der Sammlung, “What’s Love Got To Do With It”, ist ab sofort digital erhältlich