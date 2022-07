40. Jubiläum: „Die Supernasen“ kommen wieder ins Kino, mit Extras

In den 1980er-Jahren waren sie Kult: Thomas Gottschalk und Mike Krüger lockten als „Supernasen“, zehn Millionen Zuschauer in die Kinos. Anlässlich des 40. Jubiläums ihres ersten gemeinsamen Films „Piratensender Powerplay“, kommt das Comedy-Duo am 18. September noch einmal auf die große Leinwand.

Neben „Piratensender Powerplay“, soll das Kino-Event auch einen Blick hinter die Kulissen bieten. Laut dem Veranstalter werden ebenfalls neue Interviews mit Mitwirkenden der „Supernasen“-Filme sowie eine Dokumentation zu sehen sein.

Das „Supernasen Fan-Event“ wird einmalig am 18.September in Kinos in ganz Deutschland stattfinden. Alle Infos zu Karten gibt es hier.

