Thomas Gottschalk rasiert Taylor Swift und bekommt sofort Kontra

Taylor Swift hat gleich mehrere Deutschland in Atem gehalten. Gelsenkirchen wurde zu Swiftkirchen, in Hamburg regnete es Hunde und Katzen und in München stiegen Swifties für ihre Heldin sogar auf einen Berg.

Natürlich gab es in dieser Zeit auch zweifelnde Stimmen. Mindestens die Frage, ob der Hype nicht etwas übertrieben ist, mag gestattet sein. Ex-„Wetten,. dass..?“-Moderator Thomas Gottschalk schließt sich nun den Kritikern an. Über ihre Musik hat er nicht viel zu sagen, dafür geht ihm auf die Nerven, wie die 34-Jährige zu den Konzerten der „The Eras“-Tour kommt.

In „Die Supernasen“, dem gemeinsamen Podcast mit Mike Krüger sagte Gottschalk: „Ich finde es auch unsäglich, wenn zum Beispiel eine amerikanische Sängerin – ich nenne jetzt keinen Namen – mit einem eigenen Flieger anreist.

Der 74-Jährige weiter: „Und wenn dann eine große Kolonne vorfährt, um die Dame vom Flugzeug abzuholen, dann ist das für mich (…) ein Affront.“ Anschließend verdeutlichte er, dass ihm sein CO2-Fußabdruck (heute!) wichtig sei.

Mike Krüger ist Swiftie und widerspricht Thomas Gottschalk

Obwohl sich die beiden Sänger meistens über die Weltlage einig sind, wollte Mike Krüger hier lieber widersprechen. „Da bin ich mal ausnahmsweise nicht deiner Meinung“, sagte der 72-Jährige und stellte die Vermutung auf, dass Taylor Swift in einem gewöhnlichen Linienflieger wohl nicht mal starten könnte.

Krüger: „Alle 200 Leute, die hinten sitzen, würden nach vorn in die First Class stürmen. Das würde dazu führen, dass das Flugzeug nicht abheben könnte, noch in der Startphase würde das Flugzeug nach vorn umkippen, weil Taylor Swift vorn anfängt, Selfies zu machen mit ihren 200 anderen Mitpassagieren. Von daher habe ich in diesem Fall für Taylor Verständnis.“

Der Komiker, der einst mit „Der Nippel“ einen Mega-Hit hatte, bekannte sich zudem dazu, ein echter Swiftie zu sein.

In der Vergangenheit machte vor allem Thomas Gottschalk immer wieder Schlagzeilen mit Gegenwartsthemen, die ihm nach eigenen Angaben den Spaß an vielen Dingen verderben würden. Er kündigte für den Oktober ein neues Buch an, in dem er mit Sprachvorschriften und politischen Korrektheit abrechnet. Titel: „Ungefiltert – Von einem, der Mund nicht halten kann“.