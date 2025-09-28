Seit Jahrzehnten wenden sich Rockmusiker der Country-Musik zu, wenn sie genug haben von greller Effekthascherei und ohrenbetäubender Lautstärke. Oder wenn sie einfach eine Platte von George Jones hören, die sie mit ihrer schieren Wucht umhaut. Die Kernstärken der Country-Musik – intime Geschichten, realistische Emotionen von Erwachsenen, vollendete Musikalität – haben Künstler von den Rolling Stones über Elvis Costello bis hin zu Bruce Springsteen angesprochen, die ihre eigenen überzeugenden Versionen geschaffen haben.

Hier sind also 50 Country-Alben für alle Rockfans, die die riesige Bibliothek dieses Genres voller Trauer, Rebellion, Monster-Chops und Whiskey-trinkender Attitüde erkunden möchten.

Diese Liste wurde ursprünglich 2014 veröffentlicht.

50 Country-Alben, die jeder Rock-Fan besitzen sollte:

50. Hank Williams Jr., „Whiskey Bent and Hell Bound” (1979)

Vielleicht inspiriert oder verärgert durch die Vergötterung des historisch belasteten Erbes seines Vaters, nutzte Hank Jr. sein enormes familiäres Talent und rebellierte gegen sein Leben als angesehener Country-Star. Hier geht er über halbherzige Nashville-Nostalgie hinaus. Er brodelt und integriert den bluesigen Schwung des Southern Rock (siehe das wilde Allman-Brothers-Cover) mit Songwriting, das einem tief empfinden lässt, wie sehr seine Rowdytum verwurzelt ist.

Das rasende Cover von „White Lightnin’“ (verstärkt durch die Muscle-Shoals-Hörner) entreißt es George Jones. Und die Balladen sind fein gearbeitete Herzensbrecher. Er ist betrunken. Bekifft. Zugedröhnt. Selbstmitleidig. Verwirrt. Und redet mit Geistern. In dem Biker-Jukebox-Standard „Outlaw Women” sieht Bocephus sich sogar in diesen unabhängigen, wilden Frauen widergespiegelt, denen „die Gesellschaft völlig egal ist”. C.A.

49. Junior Brown, „12 Shades of Brown” (1990)

Der revisionistische Western Swing von Junior Brown ist eine Mischung aus Akademischem (er war Mitglied von Asleep at the Wheel und Dozent an der Rogers State University in Oklahoma) und Skurrilem. Zunächst einmal spielt er eine maßgefertigte „Guit-Steel“. Ein Instrument, das er selbst mitentwickelt hat. Und das eine E-Gitarre und eine Pedal Steel zu einem doppelhalsigen Mutanten verbindet, der direkt aus dem Nashville-Roadcase von Cheap Trick stammen könnte.

Aber noch wichtiger ist, dass seine Songs eine freche Qualität haben, die so zeitlos und ansteckend ist wie sein Gitarrenspiel. Was sich in Songs aus seinem Debütalbum von 1990 wie „My Baby Don’t Dance to Nothin‘ But Ernest Tubb” und „Hillbilly Hula Girl” („Mais wächst nicht in Lava-Erde”) deutlich wird. „Die unbeschwerten [Songs] betrachte ich nicht als Comedy-Texte”, sagte Brown 1994 gegenüber der Chicago Tribune. „Es gibt einen Stil von unbeschwerter, gewitzter Country-Musik, der aus der Mode gekommen ist. Die Leute wollten einfach nicht über sich selbst lachen. Ich glaube, sie hatten Angst, kitschig zu wirken oder so. Aber mir ist das egal. Ich habe Spaß daran.” C.W.

48. John Anderson, „All the People Are Talkin” (1983)

Nachdem John Anderson Anfang 1983 mit „Swingin’” seinen größten Hit aller Zeiten gefeiert hatte, nahm er für sein fünftes Album in drei Jahren weitere Up-Tempo-Pop-Country-Songs auf. „Black Sheep”, der beste davon, ist ein umstrittener Chart-Hit über den Konflikt zwischen der Arbeiterklasse und den Yuppies, der von Regisseur Robert Altman mitgeschrieben wurde. Bill Puetts Saxophon verleiht Andersons beeindruckender Stimme im Titelsong einen R&B-Touch.

„Things Ain’t the Same Down on the Farm“, dem seltsamen Cover „Haunted House“ aus den 50er Jahren und dem späteren M.A.D.D.-Werbespot „Let Somebody Else Drive“. Wer Anderson in seiner besten klassischen Country-Form erleben möchte, sollte sich jedoch das whiskeygetränkte „Blue Lights and Bubbles“ und das traurig-regressive „Look What Followed Me Home“ nicht entgehen lassen. R.G.

47. Hayes Carll, „KMAG YOYO (& Other American Stories)” (2011)

Der texanische Troubadour Hayes Carll ist jemand, der sich selbst als „betrunken mit einem Stift” beschreibt und an einem Abend mit seiner Band The Poor Choices rocken und am nächsten Abend ein intimes Akustik-Country-Set spielen kann. Daher auch dieses zugegebenermaßen „bipolare” Album, das zwischen eleganten, Ernest Tubbs-artigen Tränenziehern wie „Chances Are” und dem aufgepeppten Titelsong schwankt.

Das Akronym im Titel von Carlls viertem Album steht für „Kiss my ass, guys, you’re on your own” (Küsst mir den Arsch, Jungs, ihr seid auf euch allein gestellt) und der Song selbst. Eine mitreißende Schilderung eines Soldaten, der in einem Humvee durch die Wüste rast und in einem Raumfahrzeug LSD nimmt. Es hat die Energie des frühen Bob Dylan, seines Idols. Die Country-Rock-Kollegen Todd Snider und Corb Lund begleiten ihn bei „Bottle in My Hand“. Aber es ist Cary Ann Hearst, die Ann Coulter zu Carlls widerspenstigem Liberalen spielt, die dazu beiträgt, ein Hass-Fick-Duett für die Ewigkeit zu schaffen. R.G.

46. The Mavericks, „What a Crying Shame“ (1993)

Die Mavericks hatten bereits zwei Alben mit ihrem charakteristischen Latin-angehauchten Honky-Tonk veröffentlicht. Aber auf „What a Crying Shame” aus dem Jahr 1993 frönten sie ihrer Liebe zu allem, von Roy Orbison über Bruce Springsteen bis hin zu den Skatalites. Mit Al Anderson von NRBQ und dem ursprünglichen Tom-Petty-Schlagzeuger Stan Lynch als Co-Autoren ist Country-Musik nur der Kern von Songs wie „The Things You Said to Me”, das wie ein verlorener Buddy-Holly-Nashville-Boogie klingt.

Und der Titelsong hat sowohl einen twangigen Reiz als auch eine Midtempo-Frische, die fast mit dem Alternative Rock der Neunziger wie den Gin Blossoms mithalten könnte. „Wenn man 10 verschiedene Leute fragt, was die Mavericks für sie bedeuten“, sagte Sänger Raul Malo gegenüber Rolling Stone über ihre genre- und grenzüberschreitende Identität, „bekommt man 10 verschiedene Antworten.“ M.M.

45. Lyle Lovett, „Lyle Lovett“ (1986)

Obwohl Lyle Lovett den größten Teil seines kommerziellen Erfolgs in den Country-Charts hatte, war er stilistisch immer viel breiter aufgestellt. Bereits auf seinem eleganten, selbstbewussten Debütalbum von 1986, das nahtlos von Country über Jazz bis hin zu Pop reichte, war er voll ausgebildet.

Und der Rock kommt ins Spiel, wenn er mit wütenden, giftigen Briefen wie „If I Were the Man You Wanted“ und „God Will“ kurz davor zu sein scheint, die Kontrolle zu verlieren, die er als „den einzigen Song, den ich je über die wahre Liebe geschrieben habe … weil es der kürzeste Song ist, den ich je geschrieben habe“ vorstellt. 1988 sagte er gegenüber Rolling Stone , dass er Frauen nicht hasst. „ich hasse es nur, wenn sie mich enttäuschen“. Wie jeder gute Südstaatler kann dieser gebürtige Texaner durch Höflichkeit vernichtende Verachtung vermitteln. Und einen bis ins Mark erschrecken, ohne seine Stimme zu erheben. D.M.

44. Jerry Reed, „The Essential Jerry Reed“ (1995)

Jerry Reed war, wie Brad Paisley sagte, „ein wahrer Meister seines Instruments“. Einer der größten Country-Gitarristen aller Zeiten. Und eine Quelle glühender Licks, die zu gleichen Teilen von Earl Scruggs und Django Reinhardt inspiriert waren. Aber während seiner erfolgreichen Zeit – vom groovigen „Guitar Man” aus dem Jahr 1967 bis zum Absturz nach dem Trucksploitation-Boom Anfang der 80er Jahre – war Reed ein einzigartiger Popstar, der an der Schnittstelle zwischen Country, Funk, rasendem Fingerpicking und Novelty-Songs lebte.

Diese Sammlung von 20 Hits präsentiert seine ikonischsten Figuren. Den gemeinen, einhändigen Alligatorjäger („Amos Moses“). Den missverstandenen, Affenfleisch essenden Sumpfmann („Ko-Ko Joe“). Und den paranoiden Poker-Verlierer mit einem Rasiermesser in der Hand („The Uptown Poker Club“). Alles erzählt mit Reeds funkiger Melodie. „Die Leute wissen heutzutage gar nicht mehr, was für ein großartiger Gitarrist Jerry war. Und was für ein unglaubliches Gespür für Groove er hatte“, sagte Les Claypool , dessen Alternative-Metal-Band Primus 1998 „Amos Moses“ coverte. „Für mich ist es wie ein schwüler Sumpf-Funk. Außerdem, wie viele Gitarristen kennen Sie, die in einer Folge von Scooby-Doo verewigt wurden?“ C.W.

43. Jerry Lee Lewis, „Another Place Another Time“ (1968)

Jerry Lee Lewis‘ Plattenvertrag bei Sun lief 1963 aus. Und wie viele seiner frühen Rock-‚n‘-Roll-Kollegen ließ der Erfolg – und die totale Dominanz – der British Invasion Lewis‘ feurigen Piano-Stil altmodisch erscheinen. Der umstrittene Sänger verbrachte mehrere Jahre damit, zweitklassige Rocksongs aufzunehmen, um etwas von seiner früheren Stärke zurückzugewinnen. Aber erst sein Ausflug in den Country-Bereich belebte seine Karriere wieder.

Das 1969 veröffentlichte Album Another Place Another Time, schafften es sowohl der honky-tonk-lastige Titelsong als auch die Barroom-Ballade „What’s Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me)“ in die Top Five der Billboard-Country-Charts. Im Februar 1969 schrieb Andy Boehm, Autor des Rolling Stone: „Für Rockfans ist Another Place Another Time eine interessante Darstellung der Verwandlung eines frühen Rock-‚n‘-Roll-Stars. Für Country-Musik-Liebhaber stellt dieses Album einen weiteren großartigen und bewegenden Sänger vor.” L.R.

42. Brad Paisley, „American Saturday Night” (2009)

Brad Paisleys American Saturday Night, das 2009 veröffentlicht wurde, war das bis dahin weitreichendste Album des Stars und behandelte Themen wie Technologie, Vaterschaft und, nach der Wahl von Präsident Obama, Hoffnung für die Zukunft. Paisleys Sinn für Humor und sein geschickter Umgang mit komplizierten Themen verschafften seinem Album eine solide Basis über den Country hinaus. Ganz zu schweigen von seiner Vorliebe für komplexe, ausgelassene Gitarrensoli.

„Then“ ist eine Bic-würdige Powerballade. Der Heartland-Rocker „Welcome to the Future“ wird von Mellencamp-artigen Drums angetrieben. Und „She’s Her Own Woman“ ist ein geschmeidiger, bluesiger Rocksong mit einigen fantastischen Gitarrenriffs. L.R.

41. Charlie Poole, „You Ain’t Talkin‘ to Me: Charlie Poole and the Roots of Country Music“ (2005)

Verpackt in einer Vintage-Zigarrenkiste mit einem Booklet, das wie zerbrochen und vergilbt aussieht, vereint dieses unvergleichliche Dreifach-Album liebevoll die ursprünglich auf 78-U/min-Platten aufgenommenen Aufnahmen des Banjo-Spielers, Bandleaders eines Streichertrios und unverbesserlichen, lallenden Trunkenbolds Charlie Poole, dessen altmodischer Proto-Bluegrass den vier Jahrzehnte später entstandenen Folk-Rock der Band, Holy Modal Rounders und Grateful Dead (die alle seine Songs coverten) vorwegnahm. Während er Verse und Manierismen aus Ragtime, Vaudeville, Al Jolson, Blackface-Minstrel-Shows aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg und abgelegenen Appalachen-Holler-Gesängen miteinander vermischte.

Tatsächlich stammen mehrere Titel hier, die bis zu Arthur Collins‘ „Didn’t He Ramble” aus dem Jahr 1902 zurückreichen, gar nicht von Poole. Sondern von seinen Vorläufern und Zeitgenossen. Nicht nur die für Elvis prägende Vermischung von schwarzen und weißen Stilen nimmt den Rock ’n‘ Roll vorweg. Nachdem die Weltwirtschaftskrise Poole zwang, wieder in der Mühle zu arbeiten, gab er mit 39 Jahren alles mit einer dreimonatigen, alkoholgetriebenen Sauferei auf. C.E.

