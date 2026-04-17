Warum hat Hollywood so viel Angst, Rom-Coms ins Kino zu bringen?

Die Essenz einer guten Romantic Comedy ist eine Formel, die so bekannt ist, dass die meisten Menschen sie beschreiben könnten, bevor sie diesen Satz zu Ende gelesen haben. Man nehme zwei echte Filmstars – zumindest was die Chemie betrifft –, baue eine Stunde lang Spannung auf, ob sie nun zusammenkommen oder nicht, werfe ein paar skurrile Nebenhandlungen ein, und fertig ist ein lupenreines Crowd-Pleaser-Erlebnis. Leicht. Spaßig. Geliebt. Und doch kaum noch in den Kinos zu sehen.

Es ist fast 30 Jahre her, dass Hollywood von Romantic Comedies im Kino überschwemmt wurde. Vorbei die Zeiten, in denen man Filme wie „Schlaflos in Seattle“ (1993), „Pretty Woman“ (1990) und „Harry und Sally“ (1989) auf der großen Leinwand erleben konnte. Heute landen Rom-Coms meist direkt auf Streamingdiensten, als weiterer Tropfen im Meer des On-Demand-Contents.

In den letzten Jahren hat das Genre eine Renaissance erlebt – mit überraschenden Hits wie „Crazy Rich Asians“ (2018) und dem Sydney-Sweeney-Glen-Powell-Vehikel „Anyone But You“ (2022), das 238 Millionen bzw. 200 Millionen Dollar an weltweiten Einnahmen einspielte. Doch mehrere Filmemacherinnen und Filmemacher berichten ROLLING STONE, dass Studios nach wie vor zögern, ihr volles Gewicht hinter Romanzen zu werfen – trotz dieser Zahlen. Die Veröffentlichung von „You, Me, & Tuscany“ am 10. April ist ein neuer Testfall dafür, ob das Publikum einer Romantic Comedy ins Kino folgt. Aber er wirft auch eine andere Frage auf: Warum hält Hollywood Rom-Coms immer noch für zu riskant?

„Das ist zum Kotzen frustrierend“, sagt Yulin Kuang, Autorin der Netflix-Rom-Com „People We Meet on Vacation“ und Regisseurin der kommenden Emily-Henry-Adaption „Beach Read“. „Ich glaube, alle sind Feiglinge. Romanzen laufen gut im Kino, weil wir ausgehungert danach sind. Wir wollen sie so sehr. Die Fans kommen – solange man ihnen einen guten Film gibt.“

Hollywood setzt vor allem auf Superhelden

Für die Hollywood-Bosse, die das Kinosystem noch nicht als hoffnungslosen Fall abgeschrieben haben, ist die Suche nach Zuschauern zur Überlebensfrage geworden – und die einzigen Risiken, die sie eingehen wollen, sind Superheldenfilme, die ihnen kaum wie ein Risiko vorkommen. Die bescheidene Rom-Com wird niemals so viel Geld scheffeln wie große IP- und Superheldenproduktionen. Doch die Einspielergebnisse der vergangenen fünf Jahre zeigen einen deutlichen Rückgang des Publikumsinteresses am Status quo. Die letzten drei Marvel-Kinostarts – „Captain America: Brave New World“, „Thunderbolts“ und „The Fantastic Four: First Steps“, alle im vergangenen Jahr erschienen – verzeichneten im zweiten Wochenende starke Einbrüche und gehören damit zu Marvels schwächsten Filmen. Obwohl diese Einspielergebnisse (415 Millionen, 371 Millionen bzw. 500 Millionen Dollar) selbst die populärsten Rom-Coms noch übersteigen, sind sie ein klares Signal für den Wandel im Publikumsgeschmack.

Zum Vergleich: Romantic Comedies haben oft extrem kleine Budgets, was die Amortisierung der Investitionen leicht macht. Die von Julia Roberts und George Clooney getragene Rom-Com „Ticket to Paradise“ (2022) spielte 168 Millionen Dollar bei einem Budget von 60 Millionen ein. „The Lost City“, eine Action-Rom-Com von 2022 mit Sandra Bullock und Channing Tatum, brachte 192,9 Millionen Dollar bei einem Budget von 68 Millionen. „Bridget Jones: Mad About The Boy“ erzielte allein durch Auslandseinnahmen 140 Millionen Dollar bei einem geschätzten Budget von 50 Millionen – was das Fehlen eines Kinostarts in den USA wie eine verpasste Chance wirken lässt.

Diese Lücke zwischen Produktionskosten und möglichem Gewinn hat Studios historisch gesehen eher dazu bewogen, mehr Romanzen zu produzieren, nicht weniger – und den Weg für Überraschungshits zu ebnen. Das beste Beispiel ist vielleicht „My Big Fat Greek Wedding“. Der Film, der 2002 in die Kinos kam, wurde mit einem Indie-Budget von fünf Millionen Dollar gedreht. Er wurde ein riesiger Erfolg, spielte 350 Millionen Dollar weltweit ein und gehört bis heute zu den erfolgreichsten Rom-Coms aller Zeiten. Im heutigen romanzenfeindlichen Hollywood würde er es vermutlich nie ins Kino schaffen.

Institutionelle Scheu vor Romanzen

In einem Interview von 2022 bemerkte Regisseur Judd Apatow, dass das Studiosystem am besten funktioniert, wenn kleine Projekte wie Romanzen zusätzlich zu den Superhelden-Giganten entstehen – und nicht einfach wegfallen. „Grundsätzlich wollen die Studios Filme, die eine Milliarde Dollar einspielen, und dort liegt ein Großteil ihrer Aufmerksamkeit“, sagte er dem „Hollywood Reporter“. „Aber wenn man viel Geld in ein Action-Franchise steckt, ist es für alle Studios wichtig, mit kleineren Budgets gegenzuhalten, die das Potenzial für große Gewinne haben.“

Obwohl immer mehr Belege zeigen, dass das Publikum ins Genre zurückfindet, haben Filmemacherinnen und Filmemacher nach wie vor Mühe, institutionelle Unterstützung für romantische Projekte zu finden. Erst letzte Woche löste Autorin und Regisseurin Nina Lee auf Twitter fast 48 Stunden Diskussion aus, als sie berichtete, mehrere Studiobosse hätten ihr gesagt, sie wollten erst abwarten, wie „You, Me & Tuscany“ an der Kinokasse abschneidet, bevor sie ihr auf ihre neue Romantic Comedy „That’s Her“ – eine Rom-Com mit Coco Jones und Kountry Wayne – eine Antwort geben.

„Finanziell gesehen bietet der Kinoweg eine echte Chance, das zurückzubekommen, was man in sein Projekt gesteckt hat – besonders bei einem Low-Budget-Film wie unserem“, sagt Lee gegenüber ROLLING STONE. „Rom-Coms spielen ihr Geld typischerweise wieder ein. Man braucht keine 300 Millionen Dollar, um profitabel zu sein. Ich verstehe nicht, warum die Studios so viel Angst davor haben.“

Der Druck auf Filme mit People of Color

Ein möglicher Faktor: Der Druck der Studios wächst exponentiell, wenn People of Color die Hauptrollen spielen. 2019, nach dem überwältigenden Erfolg von „Crazy Rich Asians“, sagte Regisseur Jon M. Chu gegenüber „Variety“: „Wir durften bei diesem Film nicht scheitern. Ich hoffe, dass diese Last abfällt; ich hoffe, dass sie den Druck auf andere Filme verringert.“ Leider scheint das keine nachhaltige Wirkung auf die Rom-Com-Landschaft gehabt zu haben.

Da Studios verzweifelt Mega-Blockbuster am laufenden Band produzieren wollen, ist die Zurückhaltung gegenüber dem Romance-Genre als Rettungsanker wenig überraschend. Und seien wir ehrlich: Nicht jede Rom-Com wird ein Hit. Aber wenn Hollywood Romanzen weiter auf die Seitenlinie verbannt, verhindert es laut Kuang Klassiker, die niemals entstehen dürfen.

„Wenn man ‚E-Mail für Dich‘ durch [das heutige Studiosystem] schickt – würde er so überleben, wie wir ihn lieben? Würde er überhaupt grünes Licht bekommen? Würde eine Meg Ryan oder ein Tom Hanks Ja sagen?“, fragt Kuang. „Wenn man zynische Entscheidungen trifft, macht man zynische Kunst. Und das spüren die Menschen.“