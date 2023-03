60 Jahre „The Freewheelin‘ Bob Dylan“: Die Bob-Werdung

Bestand das im März 1962 erschienene Debüt „Bob Dylan“ noch bis auf zwei Ausnahmen aus Coverversionen von Folk- und Blues-Klassikern, die fast noch so was wie den Geist der Coffeehouses der späten fünfziger Jahre ausstrahlten, hatte man es mit dem 1963er Album „The Freewheelin‘ Bob Dylan“ mit einem anderen Kaliber zu tun: Alle 13 Songs der (wie auch der Erstling) von John Hammond produzierten LP stammten aus eigener Feder.

Dylan hatte in seinem zweiten New Yorker Jahr einen gewaltigen Kreativschub erfahren, die Songs sprudelten in dieser Zeit förmlich aus ihm heraus. Dylan befreite sich mit diesem Album, das einige seiner bekanntesten Songs („Blowin‘ In The Wind“, „Don’t Think Twice, It’s All Right“, „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“) enthält, endgültig aus dem Schatten seines Mentors Woody Guthrie und schuf hiermit seinen Ruf als wichtigster Vertreter der Folk Music des 20. Jahrhunderts.

„Freewheelin“* ist ein Meilenstein für die Folk- und Popmusik der Sechziger Jahre und hat auch heute kein bisschen seiner Relevanz eingebüßt.

Von Hans Peter Bushoff

Ein Artikel aus dem RS-Archiv