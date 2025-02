Shootingstar Chappell Roan hat bekanntermaßen einen Country-Song namens „The Giver“ auf Lager. Er war schon live zu hören, etwa bei den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag von „Saturday Night Live“. Die Performance der Sängerin wurde ausgiebig im Netz gefeiert. Nur der gesungene Song ist noch nicht offiziell zu hören.

Das könnte sich jedoch bald ändern. Am Wochenende teilte Roan in einer Instagram-Story die Telefonnummer „620-468-8646“ (oder „620-HOT-TOGO“). Wenn man in den USA die Nummer anwählt, kann man zwischen verschiedenen Optionen wählen: Wer die 1 wählt, kann einen Zahnarzttermin buchen, mit der 2 erreicht man einen Anwalt und bei der Wahl der 3 kann ein Klempner gerufen werden.

Chappell Roan und die Männer-Jobs

Natürlich ist das alles nur ein Spaß. Jede gedrückte Nummer bringt einen neuen Schnipsel aus „The Giver“, das wohl ihre die erste Single der 26-Jährigen seit „Good Luck, Babe“ sein wird. Möglicherweise spielen Zahnarzt, Anwalt und Handwerker im Video dazu eine (Neben-)Rolle.

Der Song ist eine augenzwinkernde Erinnerung daran, dass Frauen viele als Männer-Jobs deklarierten Aufgaben besser erledigen. Roan sagte schon im letzten Jahr in einem Interview mit Brandi Carlile im Grammy Museum, dass ihr das Schreiben des Stücks viel Spaß gemacht habe. „Ich musste nur einfach alles einbringen, was ich wusste, denn ich bin ein Country-Mädchen.“

Mehr zum Thema Chappell Roan verlangt Entschuldigung von „unhöflichen" Fotografen

Chappell Roan ist spätestens seit dem Album „The Rise and Fall of a Midwest Princess“ (2023) und dem Hit „Hot to Go!“ in aller Munde. „Forbes“ wählte sie zuletzt zu einer der einflussreichsten amerikanischen Künstlerinnen unter 30 Jahren. Die Sängerin hat auch zahlreiche Bewunderer, nicht nur in ihrer Branche. Zuletzt erklärte „Queer“-Star Daniel Craig, wie sehr ihm ihre Courage imponiere.