70. Geburtstag: Lächelnder Bruce Willis sieht super aus

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Stephen Malkmus und The Hard Quartet: Die letzten Post-Rocker

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Bruce Willis hat am 19. März seinen 70. Geburtstag gefeiert. Seine Ex-Frau Demi Moore, genesen vom Oscar-Schock, überraschte Follower des Action-Helden mit einer besonderen Geste. Auf Instagram veröffentlichte sie eine Reihe seltener Bilder, die Bruce Willis in seinem privaten Umfeld zeigen.

Seltene Einblicke: Demi Moore ehrt Bruce Willis mit emotionalen Fotos

Lachend auf der Couch mit der Familie, Hand in Hand mit der Tochter am Pool. Demi Moore gewährte mit ihren geteilten Aufnahmen intime, wenn auch leicht gestellt wirkende Einblicke in das Leben von Bruce Willis. Der Schauspieler, der sich 2022 aufgrund einer Aphasie-Erkrankung aus der Filmbranche zurückzog, kämpft inzwischen mit frontotemporaler Demenz, wie seine Familie im Februar 2023 bekannt gab.

„Happy Birthday, BW!“ – Eine Hommage

Zu einer der Fotostrecken schrieb Moore: „Happy Birthday, BW! Wir lieben dich.“ Auf einem der Bilder sieht man sie und Willis in einer freundschaftlichen Umarmung. Ein Zeichen der Verbundenheit trotz der Scheidung im Jahr 2000. Das einstige „Hollywood-Traumpaar“ war von 1987 bis 2000 verheiratet und hat drei gemeinsame Töchter. Rumer, Scout und Tallulah. Letztere ist auf einem der Fotos mit ihren Eltern am Pool zu sehen.

Auch Ehefrau Emma Heming würdigt Willis‘ besonderen Tag

Neben Demi Moore ehrte auch Bruce Willis’ Ehefrau Emma Heming, mit der er seit 17 Jahren verheiratet ist, den Schauspieler an seinem Geburtstag. Sie veröffentlichte ein Bild, auf dem sie ihrem Mann einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt. Zudem rief sie Fans auf, Willis mit Glückwünschen und Liebe zu überschütten. Emma Heming hatte sich zuletzt auch zu den Todesfällen von Gene Hackman und Betsy Arakawa zu Wort gemeldet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Letzter öffentlicher Auftritt: Dank an Einsatzkräfte in Kalifornien

Da Willis die Öffentlichkeit weitgehend meidet, sind die von Demi Moore geteilten Aufnahmen eine Seltenheit. Sein letzter öffentlicher Auftritt fand im Januar statt, als er zusammen mit Ehefrau Emma Heming Polizisten in Los Angeles für ihren Einsatz während der schweren Waldbrände dankte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit der Veröffentlichung dieser Bilder erinnert Demi Moore an die Karriere und das Leben von Bruce Willis. Einem Schauspieler, der trotz gesundheitlicher Herausforderungen weiterhin geliebt und geehrt wird.