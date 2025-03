Tod von Gene Hackman und Betsy Arakawa: Bruce Willis‘ Ehefrau übt Kritik

Der Tod von Gene Hackman und Betsy Arakawa mag mittlerweile geklärt sein. Aber die Umstände wirken ethische Fragen auf. Der 95-jährige, an Alzheimer leidende Gene Hackman ist verhungert, weil Arakawa am Hantavirus verstorben ist. Einer von Wildtieren übertragenen Krankheit.

Arakawa wusste womöglich nichts von ihrer Infektion. Das Hantavirus arbeitet schnell. Und die Hunde der Familie konnten keine Hilfe holen. Gene Hackman war gefangen in einem 480 Quadratmeter großen Anwesen. Und wusste vielleicht nicht, wie ihm geschieht. Ein tragischer Tod.

Die Ehefrau des an Demenz leidenden Bruce Willis hat sich zu der Causa nun zu Wort gemeldet. Auf Instagram erinnert Emma Heming-Willis an die Notwendigkeit, familiär organisierter Unterstützung eine professionelle Pflegekraft zur Seite zu stellen. Und: Auch diese professionelle Pflegekraft benötige Hilfe.

„Auch Pflegekräfte brauchen Pflege. Punkt“, sagt Emma Heming-Willis.

Emma Heming-Willis auf Instagram:

Die 46-Jährige, die ihren Ehemann Bruce Willis pflegt, sagt weiterhin: „Normalerweise würde ich so etwas nicht kommentieren. Aber ich glaube wirklich, dass man aus dieser Geschichte etwas lernen kann“ Dann kommt Emma Heming-Willis zur Sache: „Es hat mich an diese umfassendere Geschichte denken lassen. Nämlich dass auch Pflegekräfte Pflege brauchen. Und dass sie lebenswichtig sind. Dass es so wichtig ist, dass wir für sie da sind, damit sie weiterhin für ihre Angehörigen da sein können“.

Emma Heming-Willis hat solche Probleme am eigenen Leib erfahren müssen. Seit 2022 leidet der ehemalige „Stirb langsam“-Actionstar Bruce Willis an Aphasie. Eine Sprachstörung. Ein Jahr später gab die Familie Willis bekannt, dass der heute 69-Jährige an Frontotemporaler Demenz erkrankt sei.

Willis‘ Ehefrau und die zwei gemeinsamen Töchter, geboren 2012 und 2014, werden von Pflegekräften bei der Umsorgung von Bruce Willis unterstützt.

Dennoch herrsche ein weit verbreiteten Irrglauben, dass Pflegekräfte „alles im Griff“ hätten. Emma Heming-Willis: „Ich denke, dass wir für sie da sein müssen, damit sie weiterhin für ihre Angehörigen da sein können.“

Die Nachbarn von Gene Hackman und Betsy Arakawa teilten unlängst ihr schlechtes Gewissen mit, dass niemandem der Tod des Paars (und eines gemeinsamen Hundes) aufgefallen war. Die Leichen wurden erst mehr als eine Woche nach dem Ableben der Eheleute entdeckt.