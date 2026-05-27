„KPop Demon Hunters“ erscheint als Blu-ray und DVD bei Criterion

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„KPop Demon Hunters“ kommt nach Hause. Der gefeierte Animationsfilm, der bei Netflix ein Riesenerfolg war, ist jetzt bei der Criterion Collection als Blu-ray und DVD zur Vorbestellung verfügbar. Als Erscheinungsdatum ist der 31. Dezember 2026 angegeben – allerdings nutzt Amazon den ersten und letzten Tag eines Jahres regelmäßig als Platzhalter, weshalb eine frühere Veröffentlichung durchaus realistisch ist.

Dass „KPop Demon Hunters“ bei Criterion erscheinen würde, war bereits im Februar bestätigt worden – zusammen mit Netflixs „Frankenstein“. Für Netflix ist das eine ungewöhnliche Entwicklung: Der Streamingdienst hat lange auf Streaming statt auf den klassischen Kino- und Heimkinomarkt gesetzt.

Physische Veröffentlichungen von Netflix-Titeln sind selten, aber es gibt Ausnahmen: Alfonso Cuaróns „Roma“, Martin Scorseses „The Irishman“ und Jane Campions „The Power of the Dog“ gehören zu den Titeln, die bereits eine Criterion-Ausgabe erhalten haben.

„KPop Demon Hunters“ war Netflixs meistgesehener Originaltitel aller Zeiten und lief nur in einem begrenzten Kinostart. Die Aufnahme ins Criterion-Programm ist auch deshalb überraschend, weil die Collection in der Regel Independent- und Arthousefilme bevorzugt – und nicht die populärsten Filme des Jahres. Animationsfilme sind im Criterion-Katalog ohnehin dünn gesät.

Die Produktseite zeigt außerdem vorläufiges Cover-Artwork. Criterion ist bekannt für seine unverwechselbaren Coverillustrationen, die seine Ausgaben so sammelwürdig machen. Die Veröffentlichung wird voraussichtlich auch Extras enthalten – etwa gelöschte Szenen und Interviews –, konkrete Details wurden jedoch noch nicht bestätigt. Neben der Wiederveröffentlichung gefeierter Filme restauriert und remastert Criterion Bild und Ton für bestmögliche Qualität.

Der Soundtrack als eigenständiges Werk

Ein wesentlicher Treiber des Erfolgs von „KPop Demon Hunters“ war die Musik – allen voran „Golden“, das acht Wochen lang auf Platz eins der Billboard Hot 100 stand und den Oscar für den besten Originalsong gewann. Der Soundtrack erschien auf CD und Vinyl. Songwriter Mark Sonnenblick erklärte gegenüber ROLLING STONE, die Songs könnten auch losgelöst vom Film für sich stehen, und fügte hinzu: „Man schaut den Film, und ‚Golden‘ ist dieses irgendwie fehlgeleitete Ding am Anfang, damit sie aufbrechen und am Ende ihre wahre Stimme finden können. Aber das würde man nie merken, wenn man es einfach so hört.“

Bei Criterion stehen außerdem weitere Veröffentlichungen an: Jafar Panahis „It Was Just an Accident“, David Lynchs „Elephant Man“ und John Waters‘ „Hairspray“.