Abba: Erste Comeback-Fotos aus dem Studio

Zwei erste Fotos zeigen Abba bei den Aufnahmen der neuen Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“. „Frida in the RMV Studio Stockholm with Agnetha, Benny and Björn to record the new Songs, which will be released at the end this year!“ sind die beiden Bilder betitelt.

„Frida im RMV-Studio Stockholm mit Agnetha, Benny und Björn, um die neuen Songs aufzunehmen, die Ende des Jahres erscheinen!“ – das Posting erschien zuerst auf dem Facebook-Account von Anni-Frid Lyngstad.

Die zwei neuen Stücke sind die ersten originalen seit 1982. Das Abba-Comeback ist mit der Ausstrahlung eines BBC-Specials verbunden, sowie mit einer Hologramm-Tour („Abbatare“), die 2019 stattfinden soll.

Die Fotos zeigen Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad in vertrauter Aufteilung. Die beiden Komponisten Benny und Björn am Mischpult, Agnetha und Anni-Frid am Mikro.

Abba im Aufnahmestudio – die Fotos: